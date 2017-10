Restructuración de empresas

Ahora me toca compartir contigo, amable lector, un tema que es tan amplio como lo puedas imaginar. La reestructuración de las empresas.

Primero veamos qué nos dice la Real Academia de la Lengua Española de la palabra "reestructurar": "tr. Modificar la estructura de una obra, disposición, empresa, proyecto, organización, etc.", esto implica que cualquier modificación que sufra la "estructura" de una empresa cae en el ámbito de esta definición.

Entonces surge la pregunta, ¿Por qué reestructurar? Vamos a encontrar un sinnúmero de posibilidades destacando aquellas que, por su naturaleza, son las más frecuentes, pero no siempre las más motivadoras. La primera es, por razones de mercado, cuando la empresa resulta tan exitosa que requiere una modificación para adaptarse a la demanda del mercado; si el mercado crece exponencialmente, la empresa requerirá grandes inversiones para poder seguir atendiendo la demanda, de lo contrario estará invitando a otros oferentes a cubrir esa parte que esta no logra satisfacer. La segunda es cuando por razones operativas se decide fusionar o escindir la empresa, situación que hasta el fisco entiende y, tan es así, que no son considerados dichos actos como enajenación siempre que reúna determinados requisitos, ficción jurídica positiva, permitida siempre que sea simple restructura operativa. Un buen ejemplo es aquella empresa que su área de reparto crece tanto que operativamente conviene separar esa área y tratarla como unidad económica independiente y así medirla, además, pudiera aprovechar algunas otras ventajas fiscales o de otro tipo, entonces escinde su empresa solo por los activos de esa división, creando una empresa transportista.

Otra reestructura, cada día más común, es el cambio del órgano de administración de la empresa; cuando ese ente económico se desarrolló bajo un esquema de Administrador General Único, generalmente el fundador y patriarca, que comprende las bondades del Gobierno Corporativo adopta un Consejo de Administración. Este cambio de paradigma organizacional es fundamental para todas las empresas familiares en crecimiento, que a la muerte del fundador, quieran permanecer en el mercado, un Consejo de Administración adecuado asegura la profesionalización de la empresa y su crecimiento institucional.

Pudiera seguir con numerosos ejemplos de lo conveniente que es la reestructura empresarial, por diversas razones, incluso hasta fiscales en épocas de bonanza, pero lamentablemente vemos dicha figura casi siempre cuando viene la crisis. Mientras el enemigo son el mercado y la competencia, la lucha es externa, pero cuando llega la crisis, la lucha se vuelve intestina entre los accionistas o directivos y más cuando son familiares, situación que pasa también a la muerte del fundador, en la gran mayoría de casos.

Es en este momento cuando escuchamos algo que no nos gusta, la reestructura financiera, las empresas tratan primero de renegociar los vencimientos de los pasivos, tratan de ocultar activos, hasta desaparecen la empresa y cometen errores que pueden llevar inclusive hasta la cárcel a sus administradores. El apalancamiento excesivo no conllevará sino al incremento de los pasivos de la empresa, derivando en insolvencia.

Si la empresa aún es solvente, o sus accionistas son avales confiables, no tiene problemas para renegociar sus pasivos (los bancos generalmente solo prestan a quien tiene dinero), pero casi ninguna empresa tiene esas virtudes y, entonces, asumen que se van a reestructurar para lograr mantener a flote la empresa, empero, la mayoría de empresarios al entrar en crisis también entran en pánico y, si acaso, planifican pensando solo en el presente, porque piensan que posiblemente ya no hay futuro.

Para reestructurar hay que entender primero cuáles fueron los errores que nos llevaron a la crisis, fijar los objetivos esenciales de proceso y entender que no solo se habla de su empresa, sino además la responsabilidad social inherente al tener que conservar para él su patrimonio y conservar la fuente de empleo como centro generador de riqueza, que además contribuye con el fisco federal, estatal y municipal.

Planificar el futuro, implica evaluar el qué y el cómo, los riesgos que corre y fijar prioridades, comprendiendo que en todos los casos habrá que sacrificar algo, ya sea poco o mucho.

Los convenios de los acreedores solo tienen como límite la moral y las buenas costumbres y dependerá de la capacidad del asesor que se contrate para obtener las mayores ventajas posibles (recuerde que es una negociación colectiva), por lo cual en caso de Concurso Mercantil deberá ser aceptado por más del 50% de acreedores con derecho a voto, siendo obligatorio para todos en caso de lograrse.

