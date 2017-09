Reconstruyendo México

Vergüenza que algunos dirigentes de partidos políticos aprovechen el duelo en que nos encontramos los mexicanos por las pérdidas humanas y materiales que nos dejan grandes cicatrices tanto físicas como morales. Mientras la solidaridad ciudadana se unía a las autoridades codo con codo con un solo interés, primero salvar las vidas humanas que fuera posible, luego extraer los cadáveres de los que no tuvieron la suerte de sobrevivir. Así vimos a los miembros del ejército, de la marina, de cruz roja, topos, elementos de protección civil, policías federales y en 16 delegaciones de la Ciudad de México, estatales y municipales en 74 municipios de Oaxaca, 19 municipios del estado de Guerrero, 33 municipios de Morelos, 112 de Puebla, solo considerando los daños del temblor de 7.1 grados ocurrido el 19 de septiembre, pero recordemos que apenas días antes, esto es, el 7 de septiembre ya habíamos sufrido otro desastre igual de grave con una magnitud de 8.2 grados que daño 14 municipios en Oaxaca, 15 en Puebla, 6 de Veracruz, 283 en Oaxaca y 97 en Chiapas, otros lucraban políticamente desinformando.

Se han provocado miles de réplicas, lo cual no es inusual de acuerdo a cifras históricas, ya que hemos tenido sismos que han tenido más de 10,000 réplicas de distintas magnitudes, réplicas que además de seguir causando más daños y sobre todo, terror normal después de los sismos grandes.

Los daños son impresionanantes e implica que el gobierno federal tenga necesidad de utilizar varios miles de millones de pesos a la reconstrucción nacional. Lo primero es dotar de techo a las miles de gentes pobres que perdieron sus viviendas y paralelamente reparar toda la infraestructura tanto vial, sanitaria, de energía eléctrica, etc. que resultó seriamente dañada, y para ello, el Gobierno tiene gran parte de los recursos que se requieren para la reconstrucción, pero también recordemos que mucha vivienda, en zonas urbanas cuenta con seguro de daños, muchos tienen crédito y muchos más son derechohabientes del Infonavit y del FovIssste, lo que reducirá considerablemente lo que la sociedad y gobierno en su conjunto tendrá que erogar.

Por ello debemos aplaudir las iniciativas del PRI tendientes no solo a ayudar a los damnificados sino además de lograr un crecimiento más equitativo de la población, y me refiero a las tres importantes iniciativas que presentara dicho instituto político esta semana. La primera tendiente a obtener cerca de 1,000 millones de pesos para las familias afectadas, provenientes de la renuncia a los recursos que recibirían como aportaciones para su sostenimiento durante el resto de 2017, por lo que el PRI renuncio a recibir casi 259 millones de pesos, el Partido Verde renuncia a más de 84 millones y el PES a casi 58 millones de pesos, el resto de los partidos han hecho diversas propuestas solo con el afán de justificarse pero no han renunciado a estos fondos.

La segunda e igual de importante es la propuesta de reformar nuestra Constitución Política para eliminar el financiamiento público a los diversos partidos políticos con registro vigente a partir del 2018 que implicaría un ahorro solo a nivel federal de más de seis mil ochocientos millones de pesos. Y la tercera y más importante es la propuesta, también de reforma constitucional para eliminar los 200 diputados que la constitución señala "que serán electos según el principio de representación Proporcional" y que en la jerga cotidiana les llamamos "los plurinominales", así mismo desaparecer también todos los Senadores "plurinominales". Muchos hemos insistido con esto, pero ahora, un partido Político con suficiente representatividad presenta la iniciativa de Reforma la cual ya fue enviada a Comisiones para su estudio. Esperemos que los demás partidos políticos apoyen esta histórica decisión que es en beneficio no solo de los damnificados, sino de todo nuestro país, y de no apoyarlo, que la sociedad en su conjunto reclamemos a la dirigencia y candidatos de ese partido negándoles nuestro voto, por estar en contra de los intereses de nuestro pueblo.

Otro tema, "Médicos sin Fronteras" fue asaltado en su exhibición en el Parque Metropolitano, a pesar de contar con seguridad privada de la empresa "Resguardo Integral en Seguridad Privada S.A. de C.V., donde les robaron desde una planta de luz hasta estetoscopios y otros equipos. Se presentó denuncia bajo el numero D-I-/98066/2017 sin que hasta la fecha la Fiscalía haya realizado, diligencia alguna. Qué pena.

hromero@correduria58.com