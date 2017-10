Liquidando Sociedades

Últimamente un grupo de Senadores con la excusa de beneficiar a los emprendedores han propuesto grandes aberraciones jurídicas, tal fue primero el caso de la Constitución de las ahora llamadas Sociedades por Acciones Simplificada SAS, ahora presentan una nueva aberración que curiosamente fue rechazada por las más importantes organizaciones de abogados de nuestro país, pero no obstante lo anterior el Senador Héctor Larios, integrante de lo que queda del Partido Acción Nacional (PAN), impulso y logro que se aprobara en el Senado de la Republica con 94 votos a favor el día de ayer una reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles, mediante la cual se pretende, supuestamente, simplificar los trámites para disolver y liquidar sociedades mercantiles, dicen los autores de la iniciativa, de una manera sencilla, rápida y gratuita. Lo anterior parecería interesante, pero solo podrán optar por este procedimiento solo las Sociedades Mercantiles que solo tengan como accionistas personas físicas, el segundo requisito por orden de importancia es aquel de que la sociedad no se encuentre en operaciones ni haya emitido facturas en los últimos dos ejercicios (ojo, ya no se emiten facturas), un tercer requisito es que no tengan obligaciones pecuniarias con terceros (pasivos), se encuentren al corriente de sus obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social, que sus representantes legales no estén sujetos a procedimientos penales, no se encuentren en Concurso Mercantil y hubieren publicado en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía el "aviso de inscripción en el Libro especial de los socios o Registro de acciones de registro" (sic) con la estructura accionaria vigente previa a la disolución (Que no existe). Cumpliendo estos requisitos y celebrando la Asamblea de inicio de disolución respectiva con la asistencia de la totalidad de socios, misma que no deberá ser formalizada ante Corredor Público o Protocolizada ante Notario, se iniciara en forma electrónica su disolución y liquidación.

Suena bonita la propuesta, pero la misma presenta un desconocimiento total del Derecho Societario por parte de los Senadores, en especial del Senador Héctor Larios a quien tanto el Colegio Nacional de Correduría Pública como la Barra Mexicana de Abogados le explicaron los errores que presenta su propuesta. Simplemente recordemos que la ley en materia societaria solo regula lo que los estatutos sociales no contemplen o lo hayan regulado deficientemente, de lo contrario el único documento que puede regular la forma en que una sociedad puede o debe liquidarse son precisamente los Estatutos Sociales y no regularse en un parche a la Ley al no ser esta disposición de Orden Público, por lo que se debe, como en toda la materia mercantil, estarse a la voluntad de las partes, e insisto esa voluntad está plasmada solo en ese Contrato Social, luego entonces si se pactó un procedimiento de liquidación distinto al señalado en la reforma de la ley aprobada en el Senado se debe cumplir ese y no, insisto, lo señalado en la reforma aprobada. Entonces el procedimiento planteado solo opera para empresas a las que se incorpore este en sus estatutos

La iniciativa principia como si el procedimiento fuera para las SAS pero luego cambia a todo tipo de sociedades; Además no está claro cómo se va nombrar al liquidador por incongruencias en la redacción en el artículo 249 Bis 1. Lo más peligroso es que si los socios equivocan el procedimiento tal y como está planteado pueden responder con su patrimonio o en un descuido con penas de cárcel. Mejor contratar un Corredor o Notario. Lo gratis sale caro. Esperemos que la Cámara de Diputados sea razonable y detenga ese engendro de proyecto.

Posterior a esa lamentable votación se aprobó en el Senado en lo general, con 90 votos en pro y 29 en contra, en tiempo y forma, la Ley de Ingresos de la Federación para 2018, esto después de que nos tuvimos que echar los posicionamientos populistas de los de Morena Co.

En temas locales seguimos pidiendo Corredores Públicos y Notarios al Gobernador del Estado y al Congreso la derogación del nefasto "Impuesto sobre Negocios Jurídicos e instrumentos notariales".

Tanto el "Alegre Jorgito" como Lomelí, coordinador de Morena en Jalisco traen problemas con el SAT y así quieren ser candidatos a puestos públicos. "Lomedic S.A. de C.V." fue listada por la autoridad fiscal como compradora de facturas apócrifas, al igual que algún club deportivo y empresas de polvos mágicos. ¿Así como?

