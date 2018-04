Fraude al INE

Debemos recordar que en materia de las elecciones federales, esto es Presidente de la República, Senadores y Diputados Federales, el Instituto Nacional Electoral, INE, por conducto de su Unidad Técnica de Fiscalización, tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes que presenten los Partidos Políticos respecto del origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciban por cualquier tipo de financiamiento, así como investigar lo relacionado con las quejas en materia de rendición de cuentas de los Partidos Políticos.

Los Partidos Políticos reciben financiamiento público y por ende tienen la estricta obligación de aplicarlo solo para los fines que les haya sido entregado, y para cuidar que así sea, por ello el INE goza de la facultad de revisar el origen, monto, destino y aplicación de tales recursos, para comprobar que sean utilizados de manera correcta y conforme a lo establecido por la normatividad. A esos actos se les denomina "fiscalización".

Aclarado esto mis amables lectores entenderán porque solicitamos al INE su inmediata intervención para fiscalizar a nivel federal el comportamiento del partido político Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA, ya que un candidato a diputado federal nos denunció una serie de irregularidades que requieren la intervención oportuna e inmediata de la Unidad de Fiscalización en relación a lo siguiente, que paso a explicar, en base a la información proporcionada, insisto por un candidato afectado, sin que mismo que no duda que este esquema fraudulento se esté repitiendo en todas y cada una de las entidades federativas.

Resulta que a cada uno de los candidatos a diputados federales de Morena Co. se les asigno en teoría la cantidad de un millón de pesos para su campaña, cantidad global que fue entregada al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena para su entrega a cada uno de los candidatos en los trescientos distritos uninominales en que está distribuido el territorio nacional, en términos de la normatividad aplicable, cada candidato debe aperturar una cuenta de cheques y en la misma el CEN le debería de depositar el millón asignado para enfrentar los gastos de campaña, sin embargo y aquí inician las irregularidades denunciadas, el CEN de Morena Co. decidió, violando la normatividad electoral, retener esa cantidad y no entregarla a sus candidatos con la excusa de que el 60% será para financiar, sin derecho a ello, la campaña de Manuel Andrés López Obrador MALO, y el 40% restantes los Centros Universitarios López Obrador, (por sus iniciales), lo anterior no obstante de ser recursos etiquetados con un fin específico.

Ahora los candidatos tiene una cuenta de cheques hermosa, con cero pesos de saldo y tienen que cubrir los gastos de su campaña con recursos propios y con aportaciones de supuestos simpatizantes, olvidando que todo esto lo deben reportar, pero además, por cada uno de los supuestos donativos recibidos, la mayoría en especie, deben expedir el recibo correspondiente, y además los gastos de campaña que efectúan deben realizarlos de la cuenta de cheques aperturada con ese fin concreto, y además comprar solo con proveedores registrados ante el INE, pero la orden de MORENA fue muy clara, violen lo que quieran, no rindan informes al INE y menos suban su contabilidad electrónica, "la meta es que gane MALO y ya después les pararemos la bronca"

Recordemos que en nuestro país contamos con un raro sistema de financiamiento mixto para los partidos políticos, es decir, pueden recibir prerrogativas del INE, a lo cual se le denomina financiamiento público, y pueden recibir financiamiento privado en su modalidad de aportaciones de militantes y simpatizantes, del autofinanciamiento o de rendimientos financieros, fondos y fideicomisos, de acuerdo al artículo 53 de la Ley General de partidos Políticos, pero además los partidos políticos deberán expedir recibos foliados en los que se hagan constar el nombre completo y domicilio, clave de elector y, en su caso, Registro Federal de Contribuyentes del aportante, Invariablemente las aportaciones o cuotas deberán depositarse en cuentas bancarias a nombre del partido político, de conformidad con lo que establezca el Reglamento. Las aportaciones en especie se harán constar en un contrato celebrado entre el partido político y el aportante, en el cual se precise el valor unitario de los bienes o servicios aportados, el monto total de la aportación y, en caso de ser aplicable, el número de unidades aportadas; de igual forma se deberá anexar factura en la que se precise la forma de pago.

Todo esta normatividad está siendo a juicio del denunciante omitido por su Partido Político obligándolos a delinquir a ellos y sus "representantes financieros". Urge la intervención del INE al respecto. Chequen en tiempo real la contabilidad electrónica.

hromero@correduria58.com