Al final, el voto útil

Cada nueva ocurrencia de Manuel Andrés López Obrador me convence más la teoría de que MALO, el tabasqueño, no está jugando a ganar la elección, y simplemente está fortaleciendo su partido, que está a punto de heredar, como botín, a sus hijos, a quienes vemos cada día más en la publicidad institucional de ese partido político. Lo anterior lo señalo en base a algunas percepciones personales así como los parámetros de campaña señalados por uno de los principales activos políticos del PRI, recién nombrado delegado de ese partido para la elección del estado de Veracruz, Fernando Moreno Peña. Uno de los grandes defectos de los de Morena Co. es que en realidad no tienen una verdadera estructura nacional y esto implica que a pesar de que tengan una teórica alta intención de voto en base a una gran campaña en redes sociales atacando todos y cada uno de los actos del Presidente y su gabinete, difamando a diestra y siniestra, no les servirá. Aún falta mucho para la elección y esa intención de voto bajara exponencialmente, pero además la falta de estructura en gran parte de la República implica que no les es tan fácil convertir esa probable intención en votos reales en la casilla por su notoria carencia de capacidad de movilización. En la elección del Estado de México ni siquiera lograron tener representantes en todas las casillas. Lo anterior se le complica más cuando muchos de sus simpatizantes empiezan a notar que muchas de sus ocurrencias pueden afectar severamente al país. Sus intenciones de otorgar amnistía a delincuentes, amenazar con suspender la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, la extraña incongruencia en relación a la Ley de Seguridad Interior, los intereses de los miembros de su futuro gabinete, así como los de su supuesto Consejo de Seguridad (muchos ligados a "la mafia del poder"), entre otras, pero la más grave, el señalar que de ganar la elección va a revertir la "reforma educativa", ha prendido focos rojos a sus seguidores que analizan la realidad. De no concretarse la negociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) antes de la elección, ningún empresario, proveedor empleado o persona relacionada con las empresas que dependen de la continuidad de ese importante Tratado comercial lo va a querer en medio de la negociación y por supuesto menos las empresas americanas, a quienes no les gustaría negociar la renovación del Tratado o la seguridad de la frontera con un populista de esa calaña. Una ventaja adicional para el resto de los candidatos es que ahora no cuenta con el respaldo de gobiernos estatales o de la CdMx, como cuando contendió por el PRD en 2012 que tenía de apoyo de los gobiernos de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Baja California sur, y de su mozo de estoques (en términos taurinos) Marcelo Ebrad en el entonces, DF. Ahora está peleado a muerte con lo que queda de PRD, y al no ir en alianza con MC y PRD disminuirá mucho su votación en esta elección.

Moreno Peña afirma, y tiene razón, que las elecciones presidenciales al final van a ser realmente entre dos grandes grupos, los "antipri" y los "antiamlo", que tienen dos proyectos de país completamente diferentes, y en ese sentido los votantes del PRD como el PAN deberán decidir con su voto útil a qué grupo apoyarán, hoy por hoy, muchos votantes del PAN que no están de acuerdo con la extraña alianza impensable ideológicamente, con PRD y MC están abiertamente con Meade, solo aquellos cuyo "antipriismo" es superior a su entendimiento, están con Anaya, pero el "cerillo" no levanta y muchos que consideran que la alianza va en contra de los principios ideológicos de los fundadores de Acción Nacional por los que tanto pelearon piensan abandonar la posibilidad de votar por esa amalgama de obscuros intereses, más personales que adoptados por el bien del país o de su partido al menos, por lo que Meade como candidato ciudadano, cuenta cada día con nuevos votantes y tendrá en la práctica que ofrecer un interesante gobierno de coalición de facto, conforme se acerque la elección y los indecisos y la mayoría de panistas decidan qué hacer con el llamado "voto útil". Trump no pensaba ganar y ganó. ¿Tu como votante pensante arriesgaras el voto por Andrés Manuel con el peligro que implica un populista en el gobierno? y menos ahora que se conoce que recibe apoyos de Rusia. ¿Queremos convertir a México en Cuba, Nicaragua, Ecuador o Venezuela? Yo NO.

