¿Facturas chuecas?

En días pasados comenté en un importante programa radial con el que colaboro todos los martes por la tarde, que yo había obtenido tres oficios expedidos por el Servicio de Administración Tributaria SAT en donde presumían que la empresa del actual Coordinador de MORENA en Jalisco y futuro candidato a Gobernador del Estado Dr. Carlos Lomelí, LOMEDIC SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE utilizaba facturas apócrifas (falsas) expedidas por las empresas "Comercializadora Coyuca"; "Comercializadora Apozol"; "Comercializadora Cocoyoc", todas Sociedad Anónima de Capital Variable, la primera reporta operaciones facturadas presumiblemente apócrifas por ciento veintidós millones trescientos noventa mil ochocientos dieciocho pesos; la segunda por noventa y cuatro millones cuatrocientos noventa y nueve mil pesos y la tercera por la friolera de ciento noventa y dos millones trescientos cincuenta y siete mil quinientos diecisiete pesos, o sea más de 400 millones de pesos. Esto consta en los oficios emitidos por ese órgano de fiscalización números 500-05-2017-2360 y terminaciones 2359 y 2358 respectivamente. No había terminado el programa cuando ya tenía una llamada de un joven más bien temeroso amenazándome con una demanda por difamación. Posteriormente por conducto de un amigo mutuo se me indicó que amablemente el Dr. Carlos Lomelí señalaba no tener nada que ver con esa ridícula amenaza, pero que los documentos eran apócrifos.

Mi práctica profesional me ha enseñado que uno no puede hacer una afirmación y menos de esta naturaleza si no cuenta con evidencia competente y suficiente y menos cuando uno participa en medios de comunicación éticos, serios y responsables, por lo que a pesar de contar con los documentos electrónicos emitidos por el SAT esta semana me permití nuevamente validar su existencia y legalidad, y resulta ser cierto y verdadero el contenido de los citados oficios.

Las facturas objetadas por el SAT amparan diversos productos químicos y corresponden a operaciones celebradas solamente en el año 2014. La presunción de la autoridad se basa en que las tres empresas, de acuerdo a los oficios, no contaban con activos fijos ni circulante para su operación, por lo que se considera que no podían realizar operaciones reales y máxime por esos importantes valores, pero además ninguna de las tres vendedoras presentó sus declaraciones mensuales y anuales de impuestos federales. El Código Fiscal en su artículo 69 B permite presumir entonces que dichas operaciones son ilegales con todas las consecuencias legales que esto implica. Luego entonces si "LOMEDIC" no logró, como hasta la fecha, según me informan, desvirtuar esa presunción del SAT, le ocasiono un boquete al fisco federal de casi 123 millones de pesos por Impuesto sobre la Renta y de más de 40 millones a los trabajadores de su empresa por el llamado Reparto de Utilidades a los Trabajadores PTU.

Dicho Código señala: "Las ...que hayan dado cualquier efecto fiscal a los comprobantes fiscales expedidos por un contribuyente incluido en el listado a que se refiere el párrafo tercero de este artículo, contarán con treinta días siguientes al de la citada publicación para acreditar ante la propia autoridad, que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios que amparan los citados comprobantes fiscales, o bien procederán en el mismo plazo a corregir su situación fiscal, mediante la declaración o declaraciones complementarias que correspondan..."... "Asimismo, las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales antes señalados se considerarán como actos o contratos simulados para efecto de los delitos previstos en este Código." (Evasión fiscal clara.)

Cualquier empresario puede pasar por una presunción del SAT, pero si estos tienen elementos para acreditar ante la autoridad que las operaciones fueron reales se desvirtúa la presunción de la autoridad. Pero en el caso que nos ocupa considero que los votantes de Jalisco merecemos conocer si dichas operaciones eran reales o no, para avalar o desacreditar la calidad moral del empresario, y que, además, no se le esté dando un trato especial por ser diputado federal, así de sencillo. Además, debemos señalar que no es el único empresario involucrado en esto, también un empresario deportivo y de polvos mágicos tiene esa misma presunción en operaciones de outsourcing y pareciera que el SAT le pretende dar trato privilegiado, situación que no se debe permitir.

Felicitaciones a los cinco integrantes de la Comisión de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, Jalisco espera mucho de ustedes, el cáncer de la corrupción e impunidad ya rebasó cualquier límite tolerable y la sociedad espera soluciones prontas.

hromero@correduria58.com