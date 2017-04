Las encuestas presidenciales

El presidente de la República, en el "Encuentro con militares y marinos con sus familias" dijo una frase que molestó a algunos, en especial a los "opositodo" de la izquierda mexicana que han tratado de maximizar cualquier indicador económico desfavorable, me refiero a que Peña Nieto señaló que para algunos, la crisis solo está en su mente. En estos días tuve la oportunidad de salir del país y ver qué piensan en el extranjero de México.

Resulta que en Europa no ven ninguna crisis en nuestro país, al contrario en todas partes comentan lo bien que ven a nuestro país y su oportunidad de convertirse en un gran jugador en el comercio mundial, también comentan del incremento de viajeros mexicanos que están viajando al extranjero, además todos los indicadores económicos son favorables a nuestro país, a pesar de todos los factores negativos internacionales que han afectado el tipo de cambio del peso con el dólar americano.

Los indicadores de empleo mejoran bastante, en el caso de automóviles nuevos, durante marzo de 2017 solo se vendieron 137,012 unidades, cifra récord, y que representa un incremento del 17.2% comparado contra las ventas de marzo de 2016; las reservas internacionales se incrementan nuevamente; en el sector agrícola mejoran las cosas. No tiene caso, amigo lector que lo aburra, con una serie de datos económicos para demostrar que tiene razón Peña Nieto, la economía mexicana se recuperó rápidamente y presenta excelentes cifras, simultáneamente se incrementa notablemente la confianza del sector empresarial en el gobierno.

Es cierto que aún no se logra completamente que esos éxitos se reflejen totalmente en el bolsillo del mexicano promedio y también es cierto que aún tenemos mucha pobreza, pero vamos en el camino correcto. Al presidente se le acomodan los indicadores tanto económicos como políticos y el primer reflejo de esto lo tenemos en las encuestas, máxime que el monstro Trump se está desinflando y ya no se ve tan peligroso para nuestro país. Ganando el PRI el Estado de México veremos a López acusando de fraude en la elección presidencial desde ahora.

Hasta febrero muchos, sin realizar un análisis serio, consideraban que López Obrador era imparable, sin considerar que el señor López punteaba en las encuestas simplemente porque es el único candidato con rostro que está en campaña, aprovechando ser el presidente del partido de su propiedad, (Morena) tiene cientos de miles de spots en medios de comunicación, pero estos días cometió claros errores que nos demuestran que no ha cambiado (al diablo con las instituciones), solo recordemos sus declaraciones sobre el caso de la balacera en Tepic donde mintió señalando una "masacre de menores" que nunca ocurrió; en este y en otros casos su intensa descalificación del Ejército y la Marina; la forma déspota en que trató a un padre de uno de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, al que no solo calló, también lo calificó de provocador en Nueva York y lo más interesante, las graves contradicciones de varios de sus cercanos colaboradores, no puede por un lado intentar poner cara de cordero y acercarse a los empresarios utilizando como interlocutor con el gremio a Alfonso Romo y por el otro dos gentes representativas de la izquierda mexicana, una senadora y otro el asesor económico del señor López, John Ackerman, señalan que quieren el fracasado y populista modelo económico implementado en Venezuela para México, este personaje por cierto ligado, según varios analistas al gobierno ruso y, en ambos casos López no los descalifica, con lo que la clase empresarial y la clase media pensante reviven los temores sobre López y su inexistente plan de gobierno y más cuando en redes circula un video donde prácticamente acepta ser un embaucador al prometer dinero de becas a jóvenes, incremento a las pensiones de adultos mayores, sueldos más altos y luego con un colaborador reconoce que hay una gran diferencia entre lo que se dice en campaña y lo real, ya que se necesita conmover al pueblo (para obtener su voto).

Estos errores causaron una inmediata baja en su popularidad que curiosamente se traslada hacia Margarita por lo que en las últimas encuestas esa precandidata ya encabeza las preferencias electorales, lo que provocó que el señor López simplemente las descalificara diciendo, muy a su estilo, que están cuchareadas.

