Ya basta.....

El sábado pasado murió un gran amigo; murió a manos de un sicario de los muchos que ya abundan en el país; murió porque las autoridades de todos los partidos políticos en los tres órdenes de gobierno son incapaces de dar a los ciudadanos productivos, decentes y trabajadores, como era el, la seguridad que nos merecemos; murió porque muchos políticos están más interesados en dividir y polarizar el país por motivos electorales, que en resolver el grave problema de inseguridad que priva en México, junto con otros igual de graves; murió porque muchas de las personas que han visto este y otros homicidios no tienen los pantalones para declarar ante las autoridades e identificar a los sicarios; murió porque las autoridades no han podido aplicar adecuadamente el nuevo sistema penal acusatorio liberando a muchos que deberían estar detenidos; murió porque las autoridades de los tres niveles de gobierno prefieren más gastar cantidades multimillonarias en su imagen y promoción que en capacitar a sus elementos, armarlos e instalar cámaras de vigilancia en la zona metropolitana; murió porque con la excusa de la tutela de los Derechos Humanos muchos se oponen a la instalación de retenes permitiendo que algunos, ilegalmente, porten armas; murió porque muchos se oponen, a pesar de la realidad, a que el ejército y la marina nos brinden la seguridad que las policías municipales y estatales, coludidos con la delincuencia en muchos casos, no pueden otorgarnos; murió porque se nombran como titulares de dependencias policiacas a personas que no tienen la menor idea de su cargo; murió porque la corrupción en las Aduanas permite introducir al país todo tipo de Armas; murió porque nuestras autoridades policiacas no son en realidad preventivas; murió porque las autoridades en lugar de atacar el problema de inseguridad pretenden hacernos creer que es solo una percepción equivocada; murió porque juzgamos a cualquier ciudadano que es víctima de la violencia pensando que fue por “ajustes de cuentas” o por el reacomodo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como se señaló; murió porque a nuestras autoridades, y lo peor a nosotros, como sociedad, pareciera que ya no nos importa que se deteriore más la vida social, la convivencia armónica y pacífica; murió porque no levantamos la voz exigiendo se detengan robos, asaltos, secuestros, y asesinatos; murió por culpa de esos funcionarios corruptos al servicio de los cárteles de drogas; murió porque las organizaciones profesionales, sociales, educativas, a las que pertenecemos y en general, todos, no tenemos las agallas para exigir a las autoridades solucionar este tipo de homicidios; murió porque a pesar de que la sociedad tiene un gran sentimiento de inseguridad, no nos atrevemos a decir !Ya Basta!

Descanse en paz Ernesto Manzano García. Pocas gentes he conocido como el, generoso, brillante, bromista, siempre dispuesto a ayudar, ejemplarmente estudioso, gran investigador de la materia fiscal que disfrutaba compartir sus conocimientos, pero lo más importante, con un corazón enorme e Incapaz de hacer daño a alguien. Una alumna de la Maestría dijo: Dios necesito a un fiscalista y se llevó al mejor.

Veremos si en este caso el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, el Colegio de Contadores, la Universidad de Guadalajara y otras tantas organizaciones con las que colaboraba, exigen a la PGR y a la Fiscalía del Estado esclarecer este homicidio. Sus amigos, colaboradores, discípulos estamos con el puño en alto luchando por justicia, detengamos ya tanta impunidad.

Martin Luther King dijo “No me preocupa tanto la gente mala, sino el espantoso silencio de la gente buena”.

El número de homicidios en la zona metropolitana de Guadalajara en la presente semana es impresionante, solo entre sábado y domingo pasado reportaron 18 homicidios, ayer jueves masacraron a un grupo de seis solo en Tlaquepaque, ya no digamos los robos con violencia, secuestros, robo de autopartes y vehículos, y a nuestra sociedad ya no le alarma, ¿Qué nos pasa? A ningún candidato a puestos de elección popular le hemos escuchado una estrategia real y aplicable al tamaño del problema, solo uno, y planteo una estupidez, una amnistía a los narcotraficantes, ¿y sus víctimas qué?

En otro tema, el SAT viene con todo con sus programas de fiscalización de facturas expedidas por empresas fantasmas como les ha dado por señalar, ahora llego al Senado de la Republica una reforma que facultara a ese órgano de fiscalización a revisar las pérdidas fiscales reportadas por las empresas, veremos a varios empresarios con cara de preocupación.

