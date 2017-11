Auditoría Superior II

No podemos entender el Sistema Nacional Anticorrupción o las reformas legales de combate a la corrupción, sin comprender que la democracia no es real si no existe una verdadera rendición de cuentas.

De aquí la relevancia de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), pues es el órgano que tiene por objetivo fiscalizar y revisar el desempeño y ejercicio del gasto público, lo cual permite a la sociedad tener confianza en que sus gobiernos cumplen con sus obligaciones y que, de no hacerlo, serán responsables de sus actos.

La resolución A/66/209 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), establece lineamientos para el fortalecimiento de las entidades fiscalizadoras superiores.

Por esto es obligatorio que las entidades de fiscalización adopten las normas y procedimientos internacionalmente reconocidos, destacando los de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI es un organismo autónomo, independiente y no gubernamental del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas), institución que proporciona la experiencia mundial en un marco institucional para la transferencia y el aumento de conocimientos, para que los Estados mejoren la fiscalización pública.

Precisamente esta organización ha reconocido varios principios básicos de la auditoría pública, siendo imposible abordarlos todos en esta columna, por lo que comentaré los más urgentes de aplicación en Jalisco.

El primero, es garantizar la independencia de la institución fiscalizadora, primordialmente de su titular, lo cual es un requisito obvio y necesario para el adecuado desarrollo de las auditorías. Este organismo señala que las entidades de fiscalización sólo pueden cumplir eficazmente sus funciones si son INDEPENDIENTES de la institución controlada y se hallen protegidas contra influencias exteriores. Este requisito se contempla tanto en la Constitución Federal como en la particular del Estado, para garantizar que la Auditoría Superior se encuentre lejos de la influencia política de los propios gobernantes que va a fiscalizar.

Recordemos que las instituciones serán tan efectivas como dispongan sus titulares, por lo cual es fundamental que su elección sea lo más ajena a cuotas partidistas, sino estaremos condenados a repetir la historia de buenas intenciones con ejecuciones fallidas.

El segundo, es la utilización extensiva de tecnologías de la información en las tareas de fiscalización, así como la explotación de perfiles expertos en sistemas, para maximizar los resultados de las auditorías practicadas. Con ello se confrontan las limitaciones presupuestales del ente, sin que esto implique prescindir de profesionales de la contaduría, profesión necesaria por antonomasia para practicar auditorías.

Esto no es nuevo en nuestro país, como ejemplo, analizamos la relación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) con los contribuyentes, los cuales son fiscalizados electrónicamente. Para lograr este propósito, el fisco federal estandarizó los formatos de información que el sujeto fiscalizado debe proporcionar.

Cuando un contribuyente presenta una declaración electrónica, las computadoras del SAT analizan la información presentada en segundos, emitiendo, como primer filtro, un informe de discrepancias, y con las bases de datos generadas se puede hacer un trabajo de "minería de datos" utilizando estos en todas las formas imaginables, mapeando sus trabajos de auditoria de la mejor forma posible.

El SAT se apoderó, en este país, de todas las actividades económicas y de la facturación electrónica de todas las actividades, incluyendo todas las operaciones financieras. Los recibos de pagos de honorarios, salarios y demás pagos obligadamente se amparan con comprobantes fiscales emitidos utilizando la plataforma del SAT.

Tratándose de entes gubernamentales, debe contemplarse en las normas de contabilidad gubernamental que las autoridades tengan registros digitales de todas sus operaciones. La conformación actual de la ASEJ no permite materialmente fiscalizar a la totalidad de sujetos obligados, siendo estos todos aquellos entes públicos y privados que reciben recursos públicos, por ello deben utilizarse recursos tecnológicos.

Por ello podemos afirmar, sin lugar a dudas, que el 95% de las operaciones que realiza un ente auditable ya están incluidos en bases de datos a las que fácilmente pueden acceder el auditor, pero la Auditoría debe tener recursos humanos y materiales que le permitan aprovechar al máximo esta información.

Los que lavaban cuentas públicas siempre contaban con una imprenta que los proveyera de facturas falsas, después evolucionaron a empresas constituidas legalmente, pero que amparan operaciones falsas (Efos); sin embargo no contaban con los cruces de información de las bases de datos, que ahora, fácilmente y en cuestión de segundos, permite detectar operaciones simuladas.

El mejor ejemplo de esto lo vimos en el Estado de Veracruz, donde una Auditoría Superior "a mo-do", validó una serie de operaciones realizadas por conducto de empresas fantasma, sin embargo, cuando la autoridad investigadora cargó las cuentas públicas de Duarte en sistemas informáticos, logró descubrir el millonario fraude maquinado por el mandatario.

Esto permitirá, en materia de rendición de cuentas, acabar con la percepción de la sociedad que resumo en una simple frase: "En Mexico: Se vale exhibir pero no perseguir; se vale denunciar pero no consignar".

