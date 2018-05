Apoyo a las Pymes

Una de las grandes preocupaciones del gobierno federal es mejorar la percepción de los ciudadanos al momento de iniciar un negocio en nuestro país, sin embargo México cayó dos lugares en el ranking de facilidad para hacer negocios (Doing Business) respecto al año previo, al ubicarse en la posición 49 de entre 190 economías del mundo, de acuerdo con el Banco Mundial.

Tuvimos una considerable mejora en el rubro de acceso a la electricidad al subir la calificación a 70.99 puntos desde 68.18 unidades obtenidas en 2017, de acuerdo con el “Doing Business 2018: reformando para crear empleos”, publicado a final del año pasado por el Banco Mundial. Aun con esta mejora, México se colocó en la posición 93 del ranking en este rubro.

En registro de propiedad México ocupa la posición 99; en trámites para abrir un negocio, el sitio 90; y en obtener permisos para construir, la posición 87, detalló el organismo.

La peor calificación para México de los 10 rubros que mide el organismo mundial se registró en el pago de impuestos, pues ocupó el sitio 115, al registrar 67 puntos (100 es el más complejo) y en apertura de empresas aunque teóricamente mejoró, dadas las facilidades que brinda a las S.A.S., en realidad no es así.

Ahora, desde que el SAT implemento un programa de fiscalización que nace desde el momento en que pretendes inscribir una empresa ante el Registro Federal de Contribuyentes, dentro de la “Estrategia integral para combatir operaciones simuladas o actos tendientes a defraudar al fisco federal” el obtener la clave del Registro Federal de Contribuyentes y la cedula correspondiente y la famosa “Firma electrónica” necesaria para después acceder a los sistemas de facturación obligatorios, es una verdadera complicación, que debe corregir de inmediato la autoridad fiscal.

Como ejemplo, el 20 de marzo constituimos una sociedad ante un fedatario público, pero en el SAT no te reciben el tramite si no está inscrita la sociedad ante el Registro Público, una vez que sale del registro público tienes que obtener ante el SAT una cita para proceder a la inscripción, esa cita milagrosamente la conseguimos con ayuda para el 2 de abril siguiente, fecha en que después de fotocopiar toda nuestra información y contestar un cuestionario digno del Servicio Secreto, incluso con preguntas pesimamente mal formuladas, se nos señaló que nuestra información “presentaba inconsistencias” (misma escusa en casi todas las inscripciones y más si eres accionista en varias empresas por ello te preguntan si eres “prestanombres”) sin señalarnos específicamente en que consistían las mismas y que teníamos que presentar un escrito con fundamento en una inconstitucional Regla de Resolución Miscelánea, escrito que presentamos el 10 de abril, sin que hasta la fecha se emitiera y notificara resolución alguna al mismo. Después de acudir a presionar a la Administradora de Servicios al Contribuyente Jalisco 2 (Abastos) nos hicieron “el favor” de checar y se nos indicó que solicitáramos una nueva cita misma que logramos en corto tiempo. Al acudir a esta segunda cita ya no consideré necesario llevar el comprobante de domicilio original mismo que ya habían tenido a la vista y fotocopiado en la primer cita, pero para mi sorpresa se me canceló la cita ya que no presenté nuevamente el original del mismo, obligándome a obtener, sin poder lograrlo hasta la fecha, una nueva cita, ya que la página del SAT solo permite citas hasta dentro de más un mes. Al explicarle a la Sub Administradora, Claudia Grisela Ramírez López que dicho documento ya lo habían fotocopiado en la primer cita, ésta se negó, en forma por demás prepotente a darle trámite retirándose del módulo, instruyendo a sus subordinados a que negaran el trámite por el faltante y si lo imprimía en el módulo señalaran la falta de otro documento. Antes la cara bonita del SAT era el área de Servicios al Contribuyente, pero ahora con estas nuevas políticas del filtro al momento de la inscripción paralizan en forma estúpida el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales. Esta política absurda se traducirá en la perdida de varios puntos en el reporte Doing Bussines 2019 de nuestro país. Ustedes creen que un extranjero entiende este caos al venir a invertir ya que además los trámites los tienes que realizar personalmente y sin que nadie te asesore. La Gestapo hubiera aprendido del SAT 2018. Tan es cierto que pueden acelerar este trámite que las Sociedades por Acciones Simplificadas SAS se inscriben vía electrónica y obtienen al momento de su constitución sin tanto mitote su RFC, cedula y firma electrónica, ¿entonces de que se trata?

En el caso de la Declaraciones Anuales del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas el SAT es un verdadero caos y parece que no encuentran solución aunque ampliaron el pazo al 15 de mayo para su presentación.

