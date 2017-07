Sistema estatal anticorrupción III

El día de ayer se discutió y aprobó la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, la cual fija las bases constitucionales para ese importante reforma en nuestro estado, dentro del plazo fijado por el Constituyente federal, de acuerdo al artículo transitorio de la reforma constitucional que dio origen al sistema, esto es, el próximo 18 de julio de 2017 y en mi columna del pasado 30 de junio señalaba que, a pesar de que algunos urgían su aprobación "era preferible que las reformas se hagan bien, cuidando minuciosamente sus aspectos de constitucionalidad y legalidad, con un manejo muy pulcro de técnica legislativa, situación que casi nunca cuidan los órganos legislativos de nuestro país. La calidad de la ley es preferible, aún por encima, del cumplimiento del plazo señalado, máxime que la mayoría de los estados presentan un rezago mayor."

El Congreso, adecuadamente estableció como fecha límite para la expedición de las leyes secundarias necesarias el 14 de septiembre próximo y como tope para el nombramiento de los funcionarios que de ello derivan, el 15 de diciembre.

El producto legislativo es bueno, aunque considero un abuso de técnica legislativa incluir disposiciones que debieran ser incluidas solo en la Ley de Fiscalización y no en nuestro ordenamiento constitucional.

En el caso de la Auditoria Superior del Estado se dejó, afortunadamente un solo Auditor, que será electo cuando menos por las dos terceras partes de los diputados, durará en su cargo ocho años, pudiéndose reelegir por un periodo similar, dejándose los mismos requisitos para ocupar el cargo.

Se reducen los principios rectores de la fiscalización de dieciocho a solo diez, estableciendo además la posibilidad de coordinarse con la Auditoria Superior de la Federación, pero lo más importante, se le dota de facultades para promover responsabilidades en contra de sujetos obligados, tanto ante el Tribunal de Justicia Administrativa como ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Esperemos que en las leyes secundarias se le otorguen facultades para coadyuvar con el Ministerio Publico.

Esta nueva fiscalía, denominada "Especializada en Combate a la Corrupción" será dirigida por un titular, electo por el Congreso por mayoría calificada, de una terna propuesta por el gobernador, pero escúchelo bien, terna que saldrá de los postulantes de una convocatoria del propio congreso y con los comentarios y evaluación de los aspirantes efectuado por el "Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción." Este fiscal durara en su cargo siete años sin reelección alguna.

En el caso del ahora llamado "Tribunal de Justicia Administrativa", acorde a la reforma anticorrupción federal, se le dota de facultades para sancionar a los servidores públicos estatales y municipales por responsabilidades administrativas graves, así como a particulares que participen en dichas irregularidades, sin embargo, se comete un gran error al integrar una Sala Superior de solo tres Magistrados y el resto en salas unitarias, estos prácticamente serán como jueces pero con el rimbombante nombre de "Magistrado", estos Magistrados durarán en el cargo siete años pudiendo reelegirse por otro periodo igual. Esperemos que el nombramiento de los tres magistrados que integrarán la Sala Superior sea realizada tomado en cuenta la experiencia, profesionalismo y honradez de algunos de los actuales y no sea una cuota partidista y lo más preocupante, es ¿quién realizará las actuales funciones del Pleno de ese Tribunal?

En el caso de las sanciones se establece que la Auditoria Superior del Estado, conocerá y substanciará procedimientos de investigación y sanción por faltas administrativas graves y no graves que detecte en el ejercicio de sus funciones y tratándose de faltas graves el procedimiento sancionatorio será resuelto por el Tribunal de Justicia Administrativa. Aquí lo interesante y que dará mucho material para los juicios de Amparo por parte de los sancionados será, como se determinará cuáles son las conductas o faltas graves para caer o no dentro de la competencia de este tribunal. La ley secundaria nos tendrá que señalar si el criterio será por tipo de conducta, monto del daño causado al erario estatal o municipal, etc. Recordemos que el derecho sancionador es el que más debe respetar los Derechos humanos.

En otro tema, algunos actores políticos del PRI, señalan que es ilegal e inconstitucional el ejercicio de ratificación de mandato propuesto por algunos presidentes municipales, al ser esto cierto, los que ya realizaron ese gasto tendrán que reparar el daño al erario municipal de su bolsillo.

hromero@correduria58.com