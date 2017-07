¿Libertad a delincuentes?

Terrible escándalo provocó la resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación al establecer el criterio, en forma de Jurisprudencia y por consiguiente obligatoria para todos los órganos que imparten justicia en nuestro país, relativa a la interpretación y aplicación que debe prevalecer al aplicar el artículo Quinto Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, que provocó que algunos exagerados columnistas señalaran, hasta que todos los delincuentes procesados por delitos graves serían liberados, inclusive otro, otro decía que nos teníamos que armar ante este nuevo grave error de la justicia en nuestro país por el número de liberados. Analicemos si esto es verdadero.

Recordemos que mediante reforma del 18 de junio de 2008 se modificó nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implementando un nuevo sistema penal adoptando un procedimiento totalmente oral y basado en principios garantistas, lo que dio origen a la existencia del Código Nacional de Procedimientos Penales, de aplicación general en toda la República no solo en delitos de carácter federal sino también del fuero estatal. Esta reforma en teoría sería aplicable solo a los procesos penales iniciados bajo la vigencia de dichas reformas, y, por consiguiente, en forma alguna podría ser aplicando a personas que ya hubieran sido sentenciadas por cualquier delito. Pero existe un tercer sector, al que pudieran vulnerarse sus derechos, aquellos que se consideraba, con razón o no, que habían cometido algún delito, pero que por la naturaleza del mismo, se les había privado de la libertad en forma preventiva, aplicando medidas llamadas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva, aclarando que a estos, aun no se les había dictado sentencia, entre este grupo aún se encuentran personas procesadas por delitos contra la salud, evasión fiscal y hasta portación de armas entre otros delitos más.

Previendo esto, se incluyó ese artículo Quinto Transitorio, que en resumidas palabras ordena que a las personas a las que se les hubiera aplicado prisión preventiva, podían solicitar al juzgado competente la revisión de dichas medidas, para efecto de que este, en base al nuevo procedimiento resuelva sobre la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese de la prisión preventiva, dejando claro que si se sustituye esa medida debe estar debidamente soportado ese proceder, por lo que es falso que de la noche a la mañana vayan a salir libres todos los procesados a los que no se les ha dictado aún sentencia definitiva. Debemos aclarar que no necesariamente el juzgador deberá obligadamente liberar o sustituir esa medida cautelar (prisión Preventiva) por otra de las contempladas en este novedoso código, oscilando estas entre la simple obligación de presentarse periódicamente a firmar ante el juez, exhibir una garantía, embargo de bienes, inmovilización de cuentas o valores, prohibición de salir de la localidad o del país, sometimiento de vigilancia a un oficial de custodia, colocación de localizadores electrónicos (como en las películas), resguardo en su propio domicilio entre muchas otras, incluyendo la confirmación de la reclusión preventiva.

La citada jurisprudencia, solo interpreto el citado artículo Quinto Transitorio del Decreto de reforma a diversos ordenamientos jurídicos, entre ellos el Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2016, y no va a provocar la libertad de todas esas personas actualmente sujetas a proceso bajo prisión preventiva.

Muchos acusan fallas del nuevo sistema penal pero no reparan que quienes fallan son las personas que intervienen en el sistema, la gran mayoría por incapacidad, principalmente de las policías municipales, investigadores y fiscalía. Como ejemplo me referiré al joven que, al parecer en estado de ebriedad, causó una serie de daños a vehículos e infraestructura urbana en la entrada del fraccionamiento Solares. En ningún momento la policía municipal debió ponerlo en libertad. De acuerdo al nuevo sistema penal, lo único que debió hacer era ponerlo de inmediato a disposición del Ministerio Público. Fallas humanas que el sistema no debe permitir.

En otro tema, estemos atentos a un grave delito ambiental que va a cometer el Ayuntamiento de Tapalpa con el aval de la Profepa, al instalar una "estacion de transferencia" de basura en la poblacion de La Frontera en ese mismo municipio, lo anterior para tapar el hoyo al cerrar otro vertedero igual de ilegal.

