Tenemos el gobierno que nos merecemos

El título pareciera como un cliché, más ahora lo creo firmemente. Formamos parte de un todo y el efecto de nuestros actos y mentalidad como sociedad, traen como resultado la gente que nos gobierna. Ellos representen toda esa serie de valores por los que nosotros votamos. Sí, ellos son un reflejo de nosotros nos guste o no, queramos ver la realidad o no. ¡Ah! Y también nosotros somos responsables de que ellos estén ahí.

Yo lo veo así: todos los ciudadanos mexicanos formamos parte de una red de corrupción que se volvió un estilo de vida. Todos somos corruptos en alguna medida y para la persona que diga “no es verdad, yo no soy así, yo llevo mi vida por el camino del bien” le recomiendo que pase con el filósofo del barrio a tomar la clase de NEGACION 2 en 1, y por favor no se enojen cuando el presidente NIEGA que hay problemas gravísimos en el país. Yo he visto funcionarios trabajar durísimo y con mucha transparencia y también he visto ciudadanos comunes y corrientes corromperse continuamente por unos cuantos pesos. Analicemos la sociedad en la que vivimos: Criticamos en los cafés, la clase media lleva una doble moral de espanto, somos elitistas, huevones, deshonestos, violentos física y verbalmente.

¿Que más les puedo decir? Entonces, sí tenemos una sociedad así ¿de dónde queremos sacar a un gobernante honorable? Lo traemos de Europa como a Maximiliano o de Sudamérica como entrenador de futbol? Lo que tenemos es porque no hay de donde sacar más. ¿Con qué cara me atrevo a hablar mal a un político si yo hago cosas similares? somos durísimos al criticar (por cierto uno de mis peores defectos y paradójicamente, este escrito es una), criticamos al vecino, al político, al rico, al pobre, al atleta mexicano. Somos maestros de la burla en redes y de reírnos de la realidad, quizá solo sea una válvula de escape del dolor interno.

Tanto enojo de mi parte ante esta situación y aún me atrevo a decir que amo a mi México, que amo a los mexicanos, que sueño con que algún día deje de haber corrupción y pobreza y hasta que ganemos una copa mundial de futbol. ¿Seré masoquista o seré un iluso? Yo que sé, pero sé que soy orgullosamente mexicano.







@gustavoaizcorbe | aizguz@MoreleandoTRC