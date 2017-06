Sorprendido de los sorprendidos

Confieso que estoy asombrado de lo que paso en las pasadas elecciones para gobernador en Coahuila. No por el resultado, estoy sorprendido que la gente este inconforme y victimista por lo acontecido.

¿Por qué se asombran o se enojan? ¿A poco ha sido distinto en años anteriores? Quizá diferente contenido pero el mismo sistema corrupto. Digo, si fuera la primera vez, yo estaría consternado y confundido. Por ejemplo no me sorprende ver a un político mexicano derrochando dinero en lujos materiales y fiestas, pero si me sorprendería ver al Dalai Lama hacerlo, eso sí sería incongruente.

Por otro lado, me sigue dejando con el ojo cuadrado el que culpemos a una sola persona o gabinete por cómo estamos en el país. “Sí no fuera por fulano en tal sexenio, o por los 70 años del PRI, México estaría en las nubes” o “Sí tan solo ganara tal persona y se pusiera los pantalones e hiciera tal y tal cambios, estaríamos en plena abundancia”. ¡Qué huevos los de nosotros al asignarle toda la responsabilidad a una persona y su equipo por todo lo malo que pasa! Sí, yo sé que hay muchos líderes corruptos que han hecho mucho daño, incluso en otros países con dictaduras están en mucho peor condición que nosotros, pero ese es otro tema.

Ahora que lo analizo es entendible. De niños nos la pasábamos viendo o leyendo historias (generalmente norteamericanas) donde había un ser malvado supremo que iba a destruir el mundo y en eso llegaba Superman, quien salvaba a la humanidad de las manos de ese despiadado tirano. Lo más chistoso es que todos nos identificábamos con el superhéroe y no con los ciudadanos débiles e indefensos que salían corriendo despavoridos por la catástrofe que pasaba, es cómico porque ahora en la vida real nos encanta ser esos ciudadanos indefensos ante los tiranos del gobierno donde no podemos hacer nada al respecto más que quejarnos de un poderoso presidente abusón y añoramos el día de votación para poder elegir un Superman que nos salve la vida o nuestra economía, que para muchos es lo mismo.

Yo los invito a que dejemos a un lado esta mentalidad de víctimas y nos hagamos responsables ya que nuestros actos también cuentan para destruir o construir nuestra comunidad.







@gustavoaizcorbe, aizguz @MoreleandoTRC