Aprendiendo a perdonar… o a castigar

El otro día escuche una historia de un Señor de la regiónque era muy conocido por nunca pagar sus deudas.

Les debía a los proveedores, empleados, al banco, a sus amigos etc...Después de tiemposu compadre al cual también le debía,lo ve con una camionetadel año, y le comenta “Compadre, ¿no se te hace muy irrespetuoso para tus acreedores traer este coche ultimo modelo?” a lo que el Deudor respondió descaradamente “ Ah!, pues de deber 30 a deber 31 ya es la misma cosa,¿no?”



¿Se les hizo sinvergüenza esta persona?

¿Se le debería de castigar o mejor no hacerle nada? En cualquier falta en general, ¿cuándo es debido el perdonar y cuando no? ¿Sera bueno nunca perdonar y castigar para siempre? ¿O será mejor siempre perdonar todas?¿Se puede castigar sin enojo? Si las personas cometieron un crimen y andan relajados “como si nada” ¿qué diferencia hay de los que andan arrepentidos de rodillas con la cabeza agachada? En el manual de responsabilidad 101 diría que no se trata de pedir perdónni sentir culpa sino de reparar el daño causado. Y, ¿qué pasa cuando son funcionarios públicos donde a veces causan daño a millones de personas con sus decisiones? ¿Qué si anduvieran descarados como nuestro amigo Don Deudas? Oí que en China se les pude condenar a pena muerte por corrupción, lo cual, no estoy de acuerdo, se me hace muy radical y un paso atrás como humanidad.



Escribo esto porque estoy consternado con el enojo que se maneja en el país. Veo que la gente está que arde por la situación política actual del país, y creo que el enojo nos puede cegar de ver lo que realmente pasa. Cuando estamos enojados podemos tomar decisiones incoherentes, incluso de votar o poner al que sea con tal de castigar al partido político que odiamos sin darnos cuenta que nos estamos dañando a nosotros también. Enojados, hay otros políticos que se aprovechan de esta situación y redirigen esta energía para su conveniencia, lanzan al político héroe que nos va a salvar de todo el mal que existe en el país, cuando solo es una estrategia de venta para llegar al poder, y como nosotros estamos consumidos por el odio no podemos evaluar a este candidato.

Me despido no dejando respuesta, ni propuesta, solo la tarea de reflexión expuesta.





@gustavoaizcorbe, aizguz@moreleandoTRC