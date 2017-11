De la desesperanza y otros riesgos de 2018

En tiempos de partidocracia, entendida ésta como un arreglo institucional mediante el cual los partidos actúan fundamentalmente en función de sus intereses y privilegios —de su conservación, ampliación y perpetuación— y no en los de sus representados o los de la sociedad y del país en su conjunto, el análisis de la contienda por la Presidencia suele hacerse desde una óptica negativa: cuál será el menos malo. Al parecer estamos instalados en la perspectiva según la cual 2018 se tratará básicamente —según las filias y fobias de analistas y ciudadanos— de impedir: a) la regresión autoritaria inherente a los gobiernos del PRI, sin importar qué tan nuevo es; b) la llegada al poder del populismo regresivo y autoritario de López Obrador y su cauda de oportunistas y corruptos como los del PT; c) el triunfo de un frente pragmático sin identidad, dirigido por un puñado de políticos sin escrúpulos.

La burra no era arisca. Todos los partidos han sido prolíficos en demostrar ese rostro mezquino y miope cuando son gobierno (federal, estatales y municipales), cuando no legislan lo que deben (todo lo de seguridad) y violan los plazos que ellos mismos se imponen (fiscal anticorrupción) o cuando nombran por cuotas partidistas a los responsables de los órganos estatales autónomos. Que erosionan las instituciones, como lo dice Jesús Silva Herzog. En fin, que la desconfianza en la partidocracia se la han ganado a pulso. Y por eso nos tienen instalados en una visión despojada de esperanza: la principal ilusión no es realizar un proyecto de futuro; no, la expectativa se reduce a que no gane el peor, con el agravante de que muchos no saben cuál es.

Esa es una de las razones por las cuales el seguimiento del proceso electoral prácticamente se reduce a leer con angustia y meticulosidad las encuestas. Pero seguir la sucesión presidencial debe ir más allá del juego del tapado y de contar preferencias electorales. Ese es uno, pero no el único, de los riesgos de la elección de 2018: que nos gane el pesimismo, creyendo que la solución a los problemas del país vendrá solo del gobierno. Mauricio Merino insiste con mucha razón, que no debemos esperar todo del futuro presidente y de su gobierno, sea quien sea, pues sin una sociedad crítica, de ciudadanos participativos y exigentes, los gobiernos tienden a preocuparse solo de mantenerse en el poder, a ejercerlo sin contrapesos y a olvidarse de la gente.

Apunto dos riesgos extras de la sucesión en curso. El primero es que la elección salga mal: campañas sucias, basadas en la compra de votos y el despilfarro sin límite; un triunfo muy cerrado, con poco respaldo social (alrededor de 30 por ciento de los votos) que es impugnado ante autoridades electorales en las que la mayoría de la población no confía y, por tanto, tenderemos un presidente con legitimidad débil, con una sociedad polarizada y desencantada. En este caso, habrá que estar atentos, además de las encuestas, a la actuación del INE y del Tribunal Electoral para ver si se reposicionan o profundizan la desconfianza en ellos; de los estilos y los gastos de campaña; de la actuación de los funcionarios de los gobiernos federal y estatales; de los discursos que descalifiquen de antemano la elección y a las autoridades.

El segundo, es la seriedad y viabilidad de las propuestas que hagan los partidos y candidatos en torno a cuatro temas cruciales del futuro del país: economía que cree y distribuya riqueza; estado de derecho (reducción de impunidad, corrupción e inseguridad); reconstrucción de la democracia y la gobernanza y redefinición de las relaciones con Estados Unidos. Ciertamente dará flojera analizar el montón de lugares comunes y propuestas fantasiosas que nos aventarán los candidatos, pero será indispensable responderles con análisis serios de su viabilidad y pertinencia.