Procuración de justicia desahuciada

Si algo ha caracterizado al gobierno de Enrique Peña en materia de combate a la corrupción, es su esquizofrenia. Quienes sufren de esa enfermedad mental de manera grave, llegan a disociar su personalidad y tienen comportamientos completamente contradictorios, sin que se sepa con claridad cuándo actuarán de una u otra manera. Van, a manera de ejemplo, solo algunos casos de esa conducta esquizofrénica.

Es cierto que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) fue aprobado con el apoyo del gobierno y los legisladores del PRI; que la PGR ha investigado y aprehendido a gobernadores priistas corruptos, que también investigó el caso Odebrecht (habrá que esperar los resultados). No obstante lo anterior, para este año la SHCP había destinado cero pesos (sí, cero pesos; nada) para echar a andar el SNA y no era un error, era un mensaje claro de que no querían que operara; la fiscalía anticorrupción lleva más de dos años vacante sin que al gobierno le corra ninguna prisa; el mismo atorón existe en el caso de la fiscalía general y siguen apareciendo nuevos casos de corrupción o de conflicto de intereses, como el nombramiento de directora general del DIF nacional de la esposa de uno de los principales proveedores de desayunos escolares para esa institución.

Si la impunidad es una de las causas de la corrupción, la débil, insuficiente, discrecional y en muchas ocasiones corrupta y politizada procuración de justicia en México ha sido uno de los motores más poderosos de la impunidad en todos los ámbitos, no solo en la corrupción. Por ese motivo enoja y desconcierta el descuido presidencial y gubernamental con respecto a la PGR. En cinco años de gobierno ya van tres procuradores y no se sabe si en lo que resta del sexenio habrá otro procurador o el encargado del despacho administrará las ruinas de la institución. Se amplía la tesis de que este sexenio ya aventó la toalla, pues en materia de seguridad desde hace buen rato el gobierno ya no reacciona ante la guamiza que le está poniendo el crimen organizado a la sociedad (siguen incrementándose los homicidios mes con mes).

Para completar el cuadro sobre el mal manejo del tema, hay que añadir la torpe destitución del fiscal de delitos electorales, Santiago Nieto. Debe señalarse que el mismo Nieto provocó, con igual o mayor torpeza, su destitución, pues mientras no demuestre que Emilio Lozoya lo presionó indebidamente para exculparlo (hasta la fecha no lo ha hecho, pues la carta a la que aludió no es prueba de ello) pierde credibilidad. Es posible que su cese tenga poco fundamento legal y hasta es probable que la oposición lo restituya en el puesto, porque al parecer ya no se trata de defender la legalidad y la confiabilidad de los funcionarios, sino de un juego de vencidas con claro tinte político-electoral. La nula credibilidad del gobierno y el tamaño de la corrupción del caso Odebrecht han operado contra el presidente Peña por la destitución de Santiago Nieto, que la hacen ver como una venganza o como la eliminación de un funcionario incómodo pero honesto.

Pero, desde mi punto de vista, la actuación de Santiago Nieto (acusar en medios sin demostrar) lo volvió un funcionario poco confiable (y aclaro que eso no significa que Lozoya sea inocente; desconozco si lo es), pues cayó en el mismo error de muchos procuradores: el de mediatizar y politizar la procuración de justicia (como lo hizo la PGR en el caso de la familia de Josefina Vázquez Mota hace unos cuantos meses). Si atribuimos la confiabilidad y credibilidad a los funcionarios con el criterio de su posicionamiento político o mediático en contra o a favor del gobierno y no en función de su apego a la legalidad y a su comportamiento ético, andamos mal. La mala política —en la que participan el gobierno, el Presidente y también la oposición— tiene, una vez más, a la procuración de justicia en la lona, desahuciada.