¿Así queremos progresar?

Las quejas sobre la pésima calidad de los gobiernos —de todos, federal, estatales y municipales— son el pan nuestro de cada día. Si hay un consenso claro de ciudadanos de a pie y analistas en torno a la democracia, es acerca de lo deficiente que han salido los gobiernos de la alternancia, sin importar color de partido. Van de la mediocridad a la franca ineptitud, pasando por el cinismo, y muy pocos han resistido la tentación de convertir su mandato en una cleptocracia organizada. Los del nuevo PRI salieron especialistas en todo lo anterior, pero junto.

Es evidente que cuando se tienen gobiernos de esa calaña, la tarea de gobernar, de mandar, se vuelve muy complicada, ya que tales ineficacias y abusos de parte de quienes ejercen el poder les hacen perder eso que llamamos autoridad. Una sociedad obedece, dicen los clásicos de la teoría política, por dos razones. La primera es por convicción, cuando la gente cree que quien manda tiene la autoridad para hacerlo, toda vez que fueron electos democráticamente y su comportamiento es ético y congruente; actúan apegados a la ley que tienen que hacer cumplir. La segunda razón, es por el miedo a ser castigado por no obedecer o respetar las leyes, pues los gobiernos tienen la facultad de utilizar la fuerza para hacernos cumplir la ley. En pocas palabras, obedecemos por las buenas (por convicción) o por las malas.

¿Qué pasa en una sociedad en la que los gobernantes carecen de autoridad? Desaparece una de las razones por las cuales la población obedece las leyes. Y ¿qué pasa cuando los gobiernos no tienen la capacidad de hacer cumplir la ley por la vía de la fuerza, es decir, por medio de la persecución policial y del castigo judicial? La respuesta es muy sencilla: los ciudadanos desobedecemos masivamente las normas. La impunidad de vuelve el pan nuestro de cada día, tanto por el incumplimiento por parte de los ciudadanos como por la incapacidad de las autoridades de hacer valer la ley.

Y entonces se cierra la pinza de la falta de gobernanza: gobiernos que por no saber gobernar bien pierden autoridad y una sociedad no dispuesta a obedecer, porque no cree en lo justo de las leyes, porque los gobernantes son los primeros en violarlas y porque es muy improbable que me castiguen si no las cumplo.

Dicho de otra manera, abrazamos con gusto la cultura de la ilegalidad, del no respeto al estado de derecho. Los datos de la encuesta GEA-ISA al respecto confirman lo anterior de manera apabullante: solo 48 por ciento de los ciudadanos piensa que las leyes deben cumplirse en cualquier circunstancia; la otra mitad, que no deben acatarse si considera que son injustas; 52 por ciento afirmó que si pudiera, evadiría el pago de los impuestos; si se trata de comprar gasolina robada, 53 por ciento afirmó que sí lo haría y únicamente 29 por ciento dijo que no la adquiriría.

Es tal la cultura de la ilegalidad que no falta quien diga que esos porcentajes de la población que no quieren acatar las normas son bajos. Pero no. Me parece extremadamente grave que más de la mitad de la población no acepte el marco normativo del país, ya que ello contribuye a la ingobernabilidad y un país no gobernable no tiene futuro.

Los miles de asesinatos, los millones de robos y extorsiones; los billones de pesos que no se pagan de impuestos; la corrupción generalizada, el caos cotidiano del tráfico, los maestros que protestan en vez de dar clases; las pérdidas millonarias de Pemex por el robo de gasolina, la vulnerabilidad de las trabajadoras domésticas sin seguridad social son algunas de las expresiones de nuestro desprecio por el estado de derecho, de la cultura de la ilegalidad. ¿Así queremos progresar?