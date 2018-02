¿Cuántos candidatos serán asesinados?

El 1 de julio próximo, además de votar por un candidato a la Presidencia de la República, se elegirán mil 596 ayuntamientos en 24 estados, 16 alcaldías en Ciudad de México. Comparados con lo que está en juego en la elección del próximo habitante de Los Pinos, esos 2 mil 584 puestos de representación popular pueden parecer un asunto secundario. Sin embargo, aunque su poder es muy reducido en comparación con el del titular del Ejecutivo federal, en esos puestos hay suficiente poder y recursos para convertirlos en un espacio de lucha… a muerte. Y esa expresión, por desgracia, no es una exageración.

México lleva más de diez años enfrascado en una lucha contra la delincuencia de todo tipo —desde las organizaciones del narcotráfico, hasta las bandas de huachicoleros, pasando por grupos amateurs de extorsionadores o profesionales del secuestro— y muchas de esas organizaciones criminales saben que su actividad será mucho más fácil si controlan, por la buenas o las malas, a las autoridades municipales, o al menos las vuelven cómplices. En los buenos tiempos de La Familia y Los Caballeros Templarios, La Tuta era el jefe real de varias decenas de alcaldes michoacanos: los convocaba, les daba órdenes, les imponía funcionarios, se quedaba con las obras públicas del municipio, comandaba a las policías, etcétera. Algunos videos de entrevistas entre quien fuera el líder de esas organizaciones y alcaldes dan fe de todo ello.

La Tuta no era el único capo consciente de la importancia de tener capturados los municipios y reconfigurarlos para ponerlos al servicio de los intereses criminales. Tan es así que desde 2006 han sido asesinados 81 alcaldes y ex alcaldes en 18 estados, además de varios cientos de policías municipales, incluyendo muchos de sus directores. El municipio es un espacio estratégico de la lucha entre el Estado y el crimen (organizado o no), ya que las policías y los funcionarios municipales son los ojos más cercanos del Estado en el territorio y como los delincuentes no son invisibles, lo primero que requieren éstos para operar es asegurarse de que esos ojos no los vean o si lo hacen, no digan que los vieron. O mejor aún, que esos ojos solo trabajen para ellos.

Las organizaciones del narcotráfico han asesinado a muchos alcaldes y funcionarios municipales de todos los niveles. Sin embargo, es posible que muchos otros asesinatos no hayan sido producto del enfrentamiento entre Estado y narcotráfico, sino motivadas por otras causas políticas, sociales, agrarias, partidistas. No lo sabremos hasta que haya investigaciones serias; probablemente nunca. Lo que sí es innegable es que la violencia y el homicidio se han vuelto un instrumento real y eficaz de lucha por el control del poder municipal, sus recursos, su complicidad, su poder, por mínimo que nos parezca.

Así lo demuestra lo que está sucediendo en Guerrero, estado donde el conflicto entre Los Rojos y Los Ardillos, según las excelentes crónicas de Héctor de Mauleón, tienen sumido en el terror a muchos municipios. En noviembre hirieron al precandidato perredista a la alcaldía de Zihuatanejo y en diciembre asesinaron al precandidato priista a la presidencia de Atoyac. Mauleón tiene una lista de 30 funcionarios de esa entidad asesinados en los últimos 11 años. El sábado pasado asesinaron al precandidato del PRI a la alcaldía de Cuautitlán Izcalli. El narcotráfico abarató, por decirlo de alguna manera, el homicidio de funcionarios municipales. Ahora es un recurso probablemente utilizado por otros actores sociales y políticos.

¿Cuántos más de los más de 5 mil candidatos que disputarán las mil 612 alcaldías se incorporarán a esa lista fúnebre? ¿Qué están haciendo las autoridades para impedir que la violencia entorpezca los procesos electorales y atente contra la democracia? ¿A los partidos les importa que les asesinen candidatos? Por la reacción tan débil en los últimos casos, parece que no. Otro dato más de la normalización de la violencia.