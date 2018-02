El “revolvido” de Meade

Casi desapercibida en un mar de aparentes insignificancias producidas por una mayoría de precandidatos a la Presidencia de la República, así pasó el “lapsus” del aspirante José Antonio Meade –que a ratos luce retazos de priismo mal teñido, igual que en otros exhibe burdos zurcidos de ciudadano con ansias de ser hecho suyo por los priistas; un personaje cuya presentación es toda una contradicción en términos–.

En una reciente reunión con maestros del Panal, Meade exhibió que pese a la formación académica que presume, habla con impropiedad hasta el español, su lengua materna que debería dominar si trata de aspirar a la que no por nada se llama la primera magistratura del país.

Dijo en dicha reunión con docentes que: “[…] si nos aseguramos que esos seis retos están presentes (sic), que esos seis elementos los hemos resolvido (sic) de manera adecuada, habremos de ser exitosos”.

Aparte de la deplorable mala conjugación del verbo “resolver”, igual que lo hacen muchos otros de su clase política (“volvido”, “abrido”, por citar solo dos: del actual Presidente y de un gobernador), Meade incurre también en incorrección sintáctica en la que a menudo su discurso queda atrapado.

Pudo haber dicho: asegurarnos que esos seis retos “estén” presentes (no “están” como lo dijo), si bien no queda claro qué relación guarda asegurarnos que “están presentes” (sic) con haberlos “resolvido” y menos aún, que por ello “habremos de ser exitosos”. Cabría añadir: ¿en qué?, ¿según quién?, ¿cuál es la manera “adecuada” de haberlos “resolvido”?

Entre muchos otros yerros, esa falta de claridad suya para enunciar sus propósitos políticos que lo conecten con la sociedad es la que lo tiene postrado, rezagado en las preferencias electorales. Según expertos en mercadotecnia política, Meade más parece orador mediocre de algún taller de superación personal que candidato a la Presidencia de México. En ese rol no prende ni convence a nadie, ni siquiera a los ya muy pocos que todavía creen en los efectos taumatúrgicos de la liturgia priista. Desde hace semanas luce como el destapado que no fue, el precandidato que no pudo llegar más allá.

Incluso la imagen (de un cansado vendedor de seguros) que su vestimenta y su lenguaje corporal transmiten es la de un hombre común y corriente que se quitó la corbata (pero no el traje oscuro anodino). No dice más de sí mismo el impuesto por Los Pinos, de quien ya circulan numerosas versiones de que pronto será relevado.

Aparecer en mangas de camisa arrugada, a duras penas abotonada, sempiternamente desprovista de color, sin estilo ni figura, mal enrollada a la mitad de sus rollizos brazos no le añade ninguna gracia. Sus manipuladores de imagen logran que en efecto se vea ordinario, anónimo, sin nada especial o extraordinario. Mal peinado, mal vestido, desaseado en su calzado y sin carisma, en imagen Meade es el anticlímax de un presidenciable.

Es al mismo tiempo un reflejo de los lastres que la sociedad mexicana debería atender. Encima del desastre verbal de Meade, sus publicistas a continuación lo sentaron frente a una mesa, lo fotografiaron sumiso y obediente, como niño regañado, escribiendo planas enteras de la frase: “se dice resuelto, no resolvido” y subieron la imagen a Twitter.

Ñoñería sin par de admisión vergonzosa, no tanto por la frase en sí, sino por la creencia bruta en su círculo íntimo (¿de Nuño?, ¿de Ochoa?, ¿de cuál de sus manejadores?) que vía Twitter el electorado simpatizaría de esta manera con un autoflagelado que ni siquiera escoge la penitencia por sus pifias; se la imponen de la manera más humillante. ¿Qué sigue si no logra remontar significativamente las estadísticas?

¿Quién votaría por quien exhibe tan lastimoso déficit de habilidades de comunicación, madurez y personalidad? Ya no se diga de las propias del quehacer político.

