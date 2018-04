5.3 millones para “prendas de vestir” en el NAIM

En el huracán abierto por la pretensión lopezobradorista de auditar al NAIM donde tantos intereses bífidos anidan, el vestuario adquirido luce como gasto sin sentido. Difícil adivinar cuáles habrán sido las prendas compradas. Si ya lo anterior es rubro inexplicable en la construcción de una obra aeroportuaria, más lo son 3 millones 289 mil pesos en estacionamientos; 600 mil de los cuales fueron aparcamientos en la Feria del Caballo.

Según datos del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, publicados en un diario nacional y hasta ahora no desmentidos, a la fecha se han invertido en la construcción del NAIM 137 mil 232 millones de pesos, de los cuales se han pagado –entre muchos otros rubros inauditos– “publicidad” por 115 millones 334 mil pesos. Una “estrategia de investigación de la satisfacción ciudadana y el ánimo social del NAIM” costó 11 millones 190 mil pesos, mientras que “cursos y consultorías” han absorbido 37 millones 216 mil pesos, seguidos de un largo etcétera.

Negocio del siglo de valor multiplicado en relación a lo presupuestado, con disposición de fondos de cuentas Afore para financiarlo. No extraña así la reacción que ha encontrado en los participantes de la rebatinga sexenal, la propuesta del candidato AMLO para revisar, entre otras cosas, los términos de los contratos suscritos.

La súbita controversia Slim-AMLO sobre el NAIM inflama a la comentocracia antipejista a verterle más vitriolo con bríos renovados, donde ahora ya es “el mayor peligro para México” y un matutino regiomontano repite la publicación de “cartas al lector” de contenido idéntico contrario a AMLO, solo con diferente remitente.

Pero también el protagonismo electoral de Slim añade pertinencia a revisar el proyecto faraónico, colocado en el centro de la disputa electoral ahora bajo su dudosa tutela moral siendo de los hombres más ricos del mundo, merced a su alianza con Salinas en cuyo sexenio septuplicó su fortuna en tan solo un año, y cuyas empresas llevan a cabo un buen porcentaje de la disputada obra en construcción.

El propio Slim admite (como lo ha advertido AMLO) que es alto el riesgo de hundimiento del terreno sobre el cual pretenden asentar el NAIM. Slim también concede que un par de pistas adicionales en Santa Lucía saldrían más baratas (como AMLO asegura) pero que en su opinión no habría la “transformación mágica” (sic) de una zona marginada de la CdMx (ni tampoco, se entiende, las utilidades saboreadas). Apropiación mañosa de los mismos argumentos que AMLO esgrime y por los que lo critican. Dicen sus adversarios que el tabasqueño pretende llevar a cabo promesas electorales con “magia”. Y Slim –muerto de “miedo” si se le ha de creer– ¡la acaba de proponer para revitalizar la zona aledaña al NAIM!

No es el único que acaba dándole la razón. La OCDE recién se pronuncia por un “nuevo modelo económico” para México que López Obrador lo incluye con algunas contrarreformas. Antes, el Premio Nobel de Economía 2008, pronunció las exequias del neoliberalismo, estadio que Meade y los tecnócratas como él, proclaman como el futuro luminoso que aguarda al país si éste persevera y no elige a AMLO. Krugman los desautoriza: “no debió hacerse la promesa de acelerar el crecimiento a partir de la liberalización, porque teóricamente no existe ninguna garantía de que la liberalización conduzca a un crecimiento prominente”.

Incluso desafectos a la causa de AMLO como el articulista Jesús Silva-Herzog Márquez de manera inédita reconocen que “… si su discurso antiliberal tiene sentido es porque expone la deformación oligárquica. Si la economía marchara bien, si ofreciera futuro, si repartiera razonablemente cargas y beneficios, no habría caudillo que encendiera la mecha del cambio social.

“Para defender la democracia liberal deberíamos empezar por la denuncia de su extravío. Bajo los rituales de la competencia se configuró una coalición oligárquica, un régimen político al servicio de unos cuantos” (¡!). “El problema no nace con el populista que denuncia sino con la democracia que se desfigura”. Pareciera un radical de izquierda condenando a “la mafia del poder” (publicado en El Norte en el clímax de la paradoja).

Una golondrina no hace verano desde luego, pero aunque pocos ya surgen similares análisis contrastantes entre las antiguas huestes que antaño, unívocos, se le iban a la yugular. Prevalece sin embargo el tipo de invectiva que, lejos de explicar al país, a AMLO y su circunstancia, lo demoniza: “me preocuparía y me da miedo (…) porque hay riesgo de que se equivoque…” (Slim dixit). O sea que además de bonito, AMLO debe ser… ¡infalible!