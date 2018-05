Irresponsabilidad extrema

La volátil atmósfera electoral previamente acumulada hizo explosión la semana pasada justo en donde la última entrega de esta columna advertía. En ella se preveían en efecto, riesgos sociales de conflagración por una acre polarización del odio social, exacerbada por tirios y troyanos en su lucha por el poder presidencial y, específicamente, se advertía sobre signos ominosos, cargados de presagios en cuanto a un posible atentado en contra de AMLO.

Hipótesis que se acercó demasiado a una catastrófica realidad cuando un opinante de temática antipejista extrema, con espacios relevantes en la prensa y la televisión, le dio irresponsable vuelo a una infame incitación circulada en redes sociales para asesinar al candidato de Morena, tal vez demasiado confiado en su audacia, muchas veces llevada al límite por epítetos y agresiones dirigidos contra AMLO e incluso contra sectores sociales a los que llegó a tachar de idiotas solo por seguir al candidato López Obrador.

Para mayor oprobio, añadió de su cosecha dos palabras (“les hablan”) de connotación ambigua, dirigidas a los seguidores de AMLO los que, junto con muchos otros ciudadanos, de manera casi unánime lo condenaron como probable apologista del delito por decir lo menos. En un pésimo control de daños, Ricardo Alemán se disculpó de manera errática. Admitió su falta pero se dijo víctima de un “linchamiento”. Trágica paradoja de quien escribía sus diatribas antipejistas al filo justamente del “linchamiento”, al que acudió para explicar sus ceses fulminantes de Noticieros Televisa y de Canal Once los que ocurrieron a continuación de su grueso yerro profesional.

Se trata de un error monumental en los anales del periodismo mexicano que rebasa al autor y llama al análisis profundo de su gestación. Lo ocurrido es difícilmente admisible en el ejercicio íntegro de un periodismo de opinión que se respete. Pero también, como lo ha sugerido Raymundo Riva Palacio, no es accidental ni episódico. No se puede soslayar la magnitud del desvarío cometido; contextualmente cabría ver cuánto del desdoro le corresponde a líneas editoriales que han admitido el reemplazo de la propiedad del lenguaje por exclamaciones vituperantes en detrimento del análisis racional y del siempre debido respeto al lector.

Alemán para algunos, quizá sea reo de amplificar la voz de los instigadores de un asesinato; quizá la estridencia del comunicador dinamitó los pilotes de su propia contención (los títulos de siete de sus últimos nueve artículos, están todos acotados por signos de exclamación). Sin embargo su estilo es lo que menos pesó en la reacción social que se disparó en su contra como bumerang. En opinión de muchos, fueron la irresponsabilidad y el sesgo ideológico extremo con el que ejercía su tarea antes de este derrape lo que lo llevó a soslayar el tratamiento periodístico profesional a lo que visto de otra forma, hubiera sido todo un hallazgo periodístico que por cierto aún queda ahí pendiente de analizar y no es cualquier cosa: en redes sociales incitaron (¿o todavía incitan?) a matar a López Obrador.

El discurso social de hoy parece caldo de cultivo para todo tipo de despropósitos como los aquí narrados; terreno plagado de odio e hipocresías, fértil a la incitación a la violencia incluso la subliminal en diversos grados, no solo en la prensa sino en casi todos los foros.

Léase por ejemplo lo que se dice durante la presentación del libro El pueblo soy yo del historiador Enrique Krauze. Le preguntan si el título hace alusión a AMLO y responde muy sobrio: “No lleva dedicatoria”. No extraña así que a continuación exponga: “Yo no quiero que vuelvan los tiempos en los que un solo hombre domina todo el país” y ya por la tarde concluya que “México no necesita redentores, sino reformadores”. Claro. Cualquier alusión a lo que la campaña sucia maneja contra AMLO es pura coincidencia. Krauze no se refiere a AMLO y no hay motivo para no creerle (¿verdad?).

