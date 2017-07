Verano, Santa Claus y los aluxes mayas

Frente al nacimiento y desarrollo de un gran negocio, y más allá de las frases como aquella de que “la gente es lo primero” o “el visitante es lo más importante”, las acciones que lo confirman y los hacen grandes son las que cuentan.

Usted se imagina, luego de planear sus vacaciones, aplicar sus ahorros para resolver transporte, hotel y alimentos, llegar a las taquillas de Xcaret, en Riviera Maya, Quintana Roo, y observar a una familia que ya en el lugar, padres, hijos y la abuela, hacen cuentas para ajustar su presupuesto y poder disfrutar de un día en el complejo turístico. Pasa, y es cuando lo humano comienza a convertirse en mágico.

Existe en el denominado Destino Xcaret, entre los más de 4 mil empleados, un equipo que se dedica a observar que toda la experiencia transcurra lo más exitosa posible. Y sí, todo puede iniciar en la taquilla con esos “pequeños y materiales” problemas de dinero, pero si se tiene la suerte y el caso lo amerita realmente, una persona se acercará discretamente (casi son imperceptibles) con la familia y ayudará a ajustar sus recursos (con algún mágico regalo de Santa Claus, así lo denominan entre ellos) para que con descuento y facilidades para entrar y salir del parque queden resueltas las entradas y las comidas.

Prácticas que dicen, los empleados, están seguros no desaparecerán cuando Xcaret logre el objetivo de convertirse en All fun exclusive (parques y cenotes incluidos) con la inauguración del complejo hotelero este próximo diciembre. A semanas están de concluir los trabajos para ofrecer casi mil habitaciones divididas en cinco áreas pensadas para satisfacer a los visitantes según sus necesidades vacacionales. El hotel Xcaret está dividido en Fuego, para adultos; Tierra, zona familiar; Espiral, especializada en convenciones, bodas y grandes celebraciones; Viento, familias con niños pequeños, y Agua, dedicada al bienestar con spas y ofertas de relajación y belleza.

La apuesta de la empresa ciento por ciento mexicana, quizá se basa en prácticas internacionales de grandes parques pero, por qué no, las estrategias exitosas pueden ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo, no existen los hilos negros y menos en el turismo. La propiedad rebasa las 360 hectáreas y los 350 millones de dólares de inversión, y no solo incluye el hotel próximo a inaugurar sino un estadio deportivo para recibir a 12 mil espectadores, óptimamente acondicionado para efectuar partidos de béisbol o, hasta, por qué no, ser sede de torneos internacionales como el Abierto de Tenis, y hasta un renovado concepto de Tianguis Turístico.

En tanto, cada día y cada noche Destino Xcaret se encarga de recibir un promedio de 5 mil visitantes listos para experimentar el buceo, las prácticas de snorkel, los paseos interminables por manglares y zonas de conservación de fauna y flora, el acercamiento y sensibilización a favor de los delfines y las estrategias sustentables para terminar con un espectáculo mágico-musical que nos lleva a ver pinceladas de México desde los temas prehispánicos como el juego de pelota y fuego, pasando por la conquista, la Revolución, las creencias religiosas como la Virgen de Guadalupe, para concluir con emotivos bailes y cantantes típicos y característicos del folclor nacional, y un sonoro “¡¡¡Viva México!!!”

@lupitaromero

guadalupe.romero@milenio.com