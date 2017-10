Ser o ser TLC, la cátedra

Pues la tinta, como las reuniones, los supuestos y las predicciones continuará corriendo mientras las mesas de negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) se mantengan vivas, o se decida por una remasterización.

Mientras tanto, lo mejor es hacerse de información apegada a los acuerdos firmados, principalmente a los compromisos avalados por la Organización Mundial del Comercio, que estipula tiempos y formas para los posibles conflictos que se generen ante la deseada ruptura encabezada por la administración estadunidense.

Y mejor aún, escuchar las voces de los especialistas, que enterados nos ponen los pies en la tierra. Como el subsecretario de Comercio Exterior, de la Secretaría de Economía, Juan Carlos Baker Pineda, quien explicó, ante una audiencia impaciente en la Universidad Panamericana, del inminente cambio comercial a escala global, es necesario admitió.

Estudiantes y profesores atentos, casi como escuchando a un mesías, abrieron la boca cuando Baker habló de las otras posibilidades. De que el comercio no se termina con Estados Unidos o Canadá; “se está negociando un acuerdo con Europa que vale casi 70 mil millones de dólares, y las pláticas con los países de la Alianza del Pacífico se acuerda directamente con Japón, por ejemplo, y también avanza. Hay opciones y hay que confiar en la fortaleza del país”.

Cual estudiante tomé apuntes de la ponencia, pues me pareció que más allá de citar que el mundo está inmerso en un momento de grandes cambios estructurales que impactarán la economía de cada país y la global, el economista resumió la problemática en tres grandes temas que no le había escuchado a nadie decir de manera tan concreta.

Al momento de escribir o grabar para los estudiantes (gusta mucho cuando quien habla enumera cosas, hasta con el solo movimiento de las manos), Baker dictó: en primer lugar está el tema comercial, el cual se ha vuelto complejo, hay que saber de aranceles, medio ambiente, manufactura, género, innovación e internet, entre otras cosas, donde el reto es desarrollar plataformas de políticas públicas que puedan atender cada tema.

El segundo aspecto es el tecnológico, el cual se alega tiene que ver con la pérdida de empleos y la automatización del trabajo. Y el último y tercero, “se tiene que por primera vez, desde hace un siglo, el sistema económico mundial está siendo cuestionado; diversos países están tomando decisiones de cambio, y los grandes ejemplos son Reino Unido (con el brexit) y Estados Unidos”.

Donde la verdadera fuerza de México está en consolidar la competencia de América del Norte y la exportación de las nuevas cosas que el país ha hecho bien.

Ante la comunidad de la Panamericana, el maestro Baker, como le dijeron los alumnos que se le acercaron al final para pedirle una selfie, dictó una consigna que ya es viral: “Si se quiere salir Trump del TLC, se saldrá; México no le va a estar dando todo para que se quede. México no puede arriesgarse a tener un mal TLC, contar con un mal acuerdo es peor que aceptar cosas que van a afectar nuestra competitividad”. Preocupados o no, lo que queda es contribuir al desarrollo del país y para eso hay que seguir dictando cátedras y tomar nota.

