Viva la lucha entre la B y la V por las Fibras

Boyante resultó el cierre de año para los fideicomisos de inversión en bienes raíces, las ahora populares Fibras, tan atractivas y jóvenes que ya muchos buscan invertir en ellas, hasta las instituciones financieras que soportan la administración de las Afore levantaron la mano y abrieron su cartera.

Y es que nada despreciable resultaron los casi 26 mil millones de pesos que movieron en la Bolsa Mexicana de Valores durante 2017, cifra que espera multiplicarse este año que inicia con la entrada de tres Fibras más, y que pondrán sus ojos en bienes rentables de los sectores salud, turismo y habitacional.

Tan atractivas, que los cercanos al proceso dicen que a una rayita están las Fibras de hacer que la nueva Bolsa Institucional de Valores (BIVA) realmente nazca viva, pues aunque el anuncio de su salida tendrá más de un año, su puesta en operación aún resulta misteriosa. Tanto que públicamente pocas empresas han mostrado su interés por enlistarse en el nuevo mercado bursátil, entre ellas la casa funeraria Gayosso (¿premonición acaso?).

Varios de los más importantes y exitosos fideicomisos de inversión ya han entablado pláticas con los responsables de darle forma a BIVA; sin embargo, aún se encuentran indecisos en cotizar con ellos. Dicen los analistas que sería un hit para BIVA atraer a dos Fibras como mínimo, pero también una tempestad si no lo logra, y hasta el momento la segunda opción es la más cercana a la realidad.

La labor para que se concrete esta nueva opción bursátil ha sido ardua, nada fácil es lograr una sociedad con FTSE Russell, del London Stock Exchange Group, para ofrecer uno de los diseños y sistemas más exitosos de cotizaciones, usado en más de 70 países del orbe. El FTSE BIVA será el Índice de Precios y Cotizaciones que opere en el nuevo piso; es el equivalente al S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

En un comunicado, Brian Rosenberg, director de Latinoamerica de FTSE Russell, se mostró entusiasmado, y dijo que “trabajan para ayudar a BIVA a expandir las oportunidades de inversión en este mercado tan relevante”, donde crearán una familia de índices innovadora e incluyente que pretende reflejar el verdadero mercado accionario mexicano.

Las ambiciones no se guardan, los socios y aliados a la nueva Bolsa aseguran que duplicarán las emisoras en su índice, en referencia a las que maneja la BMV, cuyo IPC solo maneja una muestra de 34 empresas, entre ellas Bimbo y Cemex, por decir pocos y no apabullar; es decir, BIVA anuncia que manejará un índice no menor a 65 empresas como muestra, mucho trabajo aún por hacer, quizá por eso ampliaron su marco para el primer campanazo, pues aunque no hay fecha exacta dicen que arrancarán en el transcurso del primer trimestre de 2018.

Gran reto por delante se tiene. Optimista será para un nuevo jugador, y de eso se trata, de competir para que al final los ganadores sean los clientes e inversores, que BIVA logre atraer a los grandes fideicomisos que dieron origen a este boom, a Grupo Bafar que colocó en 2015 el primer instrumento de fideicomiso en la BMV, o Fibra Plus que debutó en 2015 como opción para rentabilizar centros comerciales y edificios de oficina…

Pero qué me pueden decir de Fibra Uno, cuyo potencial de crecimiento es de 46 por ciento y merece otra entrega. Feliz Navidad!

