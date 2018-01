Rápido, furioso y dentro del costo

Express MG es el nombre de una empresa que pudiera ser una pizzería, un servicio mecánico o hasta una lavandería; sin embargo, es una firma que hace unos días fue premiada, entre varias más, por aportar a la industria logística en la categoría AAA+ mejores prácticas en seguridad, innovación y capacidad, los elementos que para la multinacional Ryder significan la real aportación en este sector.

Me referí a Express MG sin conocerla, lo hago como ejemplo de una serie de negocios que están ahí y son vitales, sin tener muchas veces conciencia de ello, para la actividad productiva del país. Imaginen que los jitomates de Sonora no lleguen a Guanajuato, para que la planta de salsas y cátsup tenga su materia prima; o que las gasolinas que las nuevas empresas del sector requieren no lleguen a sus centros de servicio para su venta, y más aún, que la industria farmacéutica vea en peligro la transportación de las sustancias para elaborar una vacuna o un medicamento de gran demanda. Y qué les digo del papel para que los periódicos salgan a tiempo.

A esta actividad se le conoce como cadena logística y tiene que ver con el transporte (en todas sus vías: carretero, ferroviario, portuario y aéreo), almacenaje y distribución, y es responsable del movimiento de mercancías que resultan en el 65 por ciento del producto interno bruto del país, según datos de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana.

La empresa que realiza anualmente la premiación, Ryder, se dedica al comercio en gestión de flotas, transporte especializado y cadena de suministro a escala mundial, está catalogada dentro de las Fortune 500 del sector, enlistada en el Dow Jones y los indicadores Standar & Poor’s MidCap 400 y, además, fue declara por Fortune una de las compañías más admiradas en el mundo.

Muy buenas cartas para una empresa que busca llamar la atención sobre la importancia de la logística en la productividad de todo país en tiempos de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y apertura luego de las reformas en México. Y es que a decir de Eugenio Sevilla, vicepresidente internacional de Soluciones de Cadena de Suministro de Ryder, “México experimenta un momento sin precedentes para la logística y el transporte. Si bien todavía hay retos por superar, gracias a los proveedores de transporte, tenemos un sector de clase mundial que cada vez es más importante en términos económicos para el país y el comercio internacional”.

En la mesa están ya los elementos para puntualizar y contribuir en esta industria: seguridad, innovación y capacidad. Tres elementos que necesitan las empresas de logística para alcanzar su máximo potencial en México, debido al contexto de crecimiento económico, llegada de inversiones extranjeras, falta de infraestructura e inseguridad que se experimenta en el territorio nacional.

Coincido con ello porque además esto tiene que ver con el costo final para los consumidores, y de eso les dije en mi primera entrega del año, cuando argumenté por qué no era justificada el alza en los combustibles, el famoso “gasolinazo”, pues nos encontramos en un momento de inversión y desarrollo principalmente en almacenaje y distribución de hidrocarburos para que se experimente la verdadera y anunciada competencia. Aquí la dejo.

@lupitaromero

guadalupe.romero@milenio.com