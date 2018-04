Cultura organizacional, moda o necesidad

Tú escribes, aquí tienes los valores, objetivos y filosofía de estas empresas, dales un refresh para nosotros, para tener eso también en nuestra página”, me pidió hace algunos años el dueño de una empresa. Y así lo confirma Jorge González Gasque, director general de G2 Consultores, quien señala que lo que hacen muchas organizaciones es copiar los valores de otras, sin sentirlos ni obtenerlos de las metas y objetivos estratégicos propios.

Se trata de todo lo contrario, cada empresa, negocio, organización, organismo o institución deben partir del descubrimiento de qué son y hacia dónde van para trabajar sobre esa base.

González Gasque va más allá, dice que formularte las siguientes preguntas es generar cultura organizacional: “¿Qué tan dispuesto estás a desarrollar a la gente e invertir en su capacitación? y ¿qué tan dispuesto a mejorar su nivel salarial conforme logre nuevas cosas? Se trata de trabajar con base en la meritocracia, basada en una dinámica de precisar, enseñar, medir y generar consecuencias al trabajo, ya sea con premios o castigos. Con el tiempo, lo anterior, se irá arraigando en la mentalidad de trabajo de los empleados.

Decisión fuerte y sin retorno, que según el especialista. Y como ejemplo, Jack Welch que al frente de General Electric, imponía la política de despedir a 10 por ciento de los empleados que habían tenido el peor rendimiento durante el año.

No doy ideas. Creo que no es necesario llegar a ese extremo si el inicio es pulcro: reclutar al mejor talento para las necesidades del negocio. “Si alguien no tiene talento, por mucho que se quede hasta las 3 AM trabajando, no va a producir lo mismo que alguien con más potencial en un periodo menor de tiempo”, comentó González Gasque.

Remanente

Ya le había comentado acerca del arranque del levantamiento de la Encuesta de Opinión Ejecutiva, a cargo del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) que dirige Juan Pardinas, y que es el insumo principal con la que se evalúa el desempeño de nuestro país en el Índice de Competitividad Global (ICG) que elabora anualmente el World Economic Forum (WEF).

La fecha para recabar las opiniones de empresarios nacionales y extranjeros con operaciones en el país se ha ampliado hasta el 30 de abril, y le adelanto que los resultados serán dados a conocer en septiembre próximo.

El ICG ha ganado cada vez más relevancia al ser una vitrina que muestra el panorama económico y la capacidad de desarrollo de un país en el contexto internacional, y la Encuesta de Opinión Ejecutiva, es fundamental para su construcción, ya que va tras la percepción de los principales ejecutivos y empresarios de cada país, a través de su participación informada y objetiva. La encuesta estará disponible para responderse en línea hasta el 30 de abril de 2018.

En México, en la edición del 2017, se respondieron 291 encuestas; esta cifra es relevante, ya que, de las cerca de 140 naciones evaluadas por el WEF, México fue el país en el que se respondieron más cuestionarios, solo debajo de China, país en el que se respondieron 396 encuestas. Y la importancia radica en que ha permitido medir el progreso en competitividad, dado que México pasó del sitio 66 en 2010, al 51 en las ediciones de 2016 y 2017, el cuarto mejor posicionado de América Latina.

@lupitaromero

guadalupe.romero@milenio.com