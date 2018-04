El tigre herido

Torpes. Así fue la reacción, en balance final, de los equipos de campaña hacia el posdebate.



Cierto, los resultados de la investigación sobre la desaparición de los estudiantes de cine de Jalisco distrajo la inercia noticiosa, pero los candidatos continuaron -tal vez, sin un claro camino- en repetición de errores.



José Antonio Meade se aprendió la ruta: atacar la congruencia de López Obrador sobre lo que dice y su realidad. Los resultados no son los esperados pese a tener, en teoría, sustentado su reclamo. Cierto, los departamentos famosos -no de ahora, era donde vivía como jefe de gobierno en el sexenio primero del siglo XXI- no están regularizados en el Registro Público de la Propiedad, pero AMLO podría demostrar que las escrituras si están a nombre de sus hijos y -con ello- acabar la discusión.



El pleito de los departamento ha dado un oxigeno escaso a Meade que, ahora, ha debido reactivar el discurso amenazante sobre el resultado que el cambio de régimen traería. No votes con miedo, vota por Meade es la línea más desafortunada de la campaña...además de esa donde debe de hablar en tercera persona para posicionar su apellido.



Margarita perdió la oportunidad de verse hábil, apta para gobernar. Cierto, puede tener ideas brillantes y un mejor diagnóstico en algunos temas, pero un debate mediático mata a quien no puede hilar ideas de forma eficiente. Requisito indispensable en los tiempos de la inmediatez y del meme es no dar elementos para convertirse en meme de forma inmediata. Fracasó en el intento.



El Bronco entendió foro y objetivo. Lanzó una idea que se quedó en el nivel de la amnistía pero como lado contrario: castigo físico. Mochar la mano para el que pida moche. Bárbaro pero efectivo para una sociedad que ha optado por el linchamiento antes de entregar a la justicia a criminales. Puede ser que no subiera como esperaba, pero logró debilitar aún más el amor y paz del candidato de MORENA.



Anaya sacó la habilidosa oratoria, pero se perdió durante la semana en el resultado del debate en lugar de continuar el golpeteo en las inconsistencias de su adversario. Tal vez porque López Obrador se encargó solo de eso.



Sí, el enojo del debate se alargó hasta más de media semana. Encapsulado en lo que escuchó a su alrededor, AMLO dejó de lado el Amlodipino y subió la tensión arterial con embates que, hasta ahora, había dejado atrás.



El peor error de López Obrador después del debate fue demostrar que si lo habían herido al considerar los ataques como dignos de respuesta, cosa que -en general- había evitado en el encuentro del domingo.



Tigre herido. Apenas es el primero de tres.

