Mucho ruido

El mame (perdón por usar la palabra, pero no hay forma más rápida y actual para denominar el escándalo hoy en día) comenzó la semana pasada, cuando comenzaron a publicarse artículos y notas sobre el excesivo ruido causado por cafés, bares y conciertos.

Las notas versaban en el típico estilo de una nota sembrada: una experiencia personal que se elevaba a situación de caos que conlleva a la opinión de expertos y políticos para, al final, decorarla con reportajes y declaraciones de gobernantes que llevan a prohibir.

Prohibir, la palabra favorita del político antiguo.

El alcalde de Zapopan -el mismo que en sus tiempos de ciudadano pugnaba por la libre empresa y la liberación de regulaciones- anunció que, para 2018, los conciertos en Trasloma serán suspendidos. La razón es el ruido. No lo fue que construirán en ese lugar edificios. No lo fue la circulación con problemas en esa zona. No lo fue que viene época de lluvias y el tráfico y las inundaciones harán un caos en Plaza del Sol que acrecentará los dolores de cabeza para vecinos y políticos.

El ruido.

Vamos por partes: la música no es ruido, es arte. Entiendo que sea complicado entender esto en la época en que la música se ha convertido en una mercancía desechable, fácil de conseguir y tirar. Entiendo que, algunos, consideren ruido un género musical al no ser del agrado de su conservadora conciencia. Lo inentendible es que los gobiernos solapen esa opinión.

Los niveles de las bocinas en el más reciente festival llevado a cabo en Trasloma fueron disminuidos en los actos principales. No es algo que se me haya informado, fue algo evidente. Seguro para poder evitar la ola que, de forma clara, se advertía en los editoriales.

La medida es mala. Si el ruido de los festivales de música molesta, ¿Qué sigue? Porque abrir la caja de Pandora hacia las hordas no de vecinos sino de correctos que se escudan en las necesidades vecinales no pararán en ello. Ciclovías, peregrinaciones, Ferias y hasta Romerías tendrían que caer en la misma dinámica.

A menos, claro, que lo que se busque no es armonizar sino el golpeteo electorero y las defensas pobres. El escudo contra el crecimiento de otros políticos que, seguro, verán que los muros de sonido también caen ante la rectitud polítiquera.

Al final, el ruido continuará en esa y otras zonas del área metropolitana. Guadalajara es una ciudad, no un mausoleo. La música es arte, no ruido. Y los políticos que quieren demostrar su acción con declaraciones tronantes y no con mejor y mayor infraestructura demuestran que, tristemente, ellos si son mucho ruido y pocas nueces.

goliveros@me.com