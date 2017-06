El poder contra el poder

Jaime Rodríguez Calderón detesta la crítica. No, no es algo nuevo: en plena campaña para gobernador de Nuevo León, le llamé a ese teléfono que presume contesta a todos. Así fue, aceptó una entrevista que se descompuso de forma veloz ante el cuestionamiento de temas que no eran la agenda del entonces candidato.

El Bronco había apoyado -o como quieran decirle- una campaña donde su imagen aparecía en lugares lejanos a Monterrey. Muy parecido a lo que, hoy, aparece en portadas de revistas y vallas por diversas ciudades del país. Se lo pregunté y, fiel a su temperamento, enfureció. No hubo vuelta atrás y la conversación fue ríspida pregunta a pregunta. Obvio, Rodríguez Calderón no pidió en ese momento que se me fiscalizara a mi o al medio donde fue entrevistado, era el candidato y debía cuidar lo que decía.

Tampoco, hay que decirlo, el medio que hoy "descubre" la forma en que gobernadores se promocionan cuestionó al entonces candidato por usar un supuesto documental para hacer precampaña. No lo hizo porque estuviera distraído o no fuera noticioso. La realidad es más cruel: era su apuesta política y económica.

La apuesta le falló.

No es nuevo, los medios -incluido éste- tienen línea de pensamiento y editorial pero, también, económica. Algunos son golpeados de forma monetaria a partir de su exposición informativa, otros crecen desde su afinidad con el poder.

Repito, no es algo que sea distinto en otras sociedades. Apenas esta semana, CNN debió correr a tres miembros de su staff por publicar una información no corroborada sobre el affaire Rusia y Trump. El presidente norteamericano -y los medios simpatizantes- usaron el dislate para azotar a la cadena de múltiples formas, donde la difusión de grabaciones de conversaciones privadas han sido, también, parte del armamento.

Los próximos meses veremos un reacomodo de medios. La campaña que iniciará en cuestión de días hará que directivos vean el viento y viren intereses. Es responsabilidad de la audiencia no quedarse con una sola visión. Lo que se tienen en juego va más allá de nuestro gusto por un analista, una voz o un grupo de periodistas que se dicen perseguidos o atacados -los cuales, claro, pueden estar en esa posición pero, también, con la visión nublada hacia otros políticos que entrarán en el juego-.

Dejar la visión solo en político malo-prensa buena o, al revés, puede ser el peor error que podamos cometer en la elección más riesgosa para una generación.

goliveros@me.com