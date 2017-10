Pleitos de adolescentes

La temporada de recolección de firmas ha comenzado. Como saben, la hazaña no ha sido fácil para los favoritos dentro de los independientes que desean llegar a un poco menos de un millón de firmas para lograr la paloma del INE hacia la presidencia. Margarita se ha movido más que los restantes suspirantes pero sin en éxito esperado. Para ser la candidata favorita a contender contra López Obrador, las expectativas con bajas, casi tristes.

Tanto, que Pedro Kumamoto los ha rebasado por la izquierda, las siete mil firmas conseguidas por el Wiki Lider han superado a todos los demás independientes. Carisma, organización, reconocimiento a su trabajo o mera suerte, Pedro es un fenómeno que se debe de revisar. Fenómeno incluso dentro de su organización. La acpetación al diputado con licencia no es igual a sus compañeros de aventura. Cierto, ellos no requieren tal cantidad de firmas como el ex alumno del ITESO, pero en porcentaje su efectividad ha sido menor.

No tienen el carisma, el reconocimiento de marca y el reflector de Kumamoto.

Claro, no son Kumamoto.

Esa verdad de perogrullo pega en distintos órdenes. La pérdida de la comisión de Participación Ciudadana es un síntoma más de ello. Diputados de todos los partidos despojaron a Wikipolítica de sus posiciones -y aportes económicos que vienen con algunos de ellos- a la salida de Pedro. La jugada funcionó: la reacción fue limitada y el suplente no tuvo el impacto en su reclamo que hubiera tenido el carismático legislador.

Los reclamos de miembros de Wikipolítica fueron en redes, lugar donde la real politik tiene como perdido. Pero en la vida real, ganaron las posiciones.

En este enfrentamiento entre la política tradicional y lo que se dice nueva política -en ambos casos, con matices- los enfrentados fueron Kumamoto y Alejandro Hermosillo. Jóvenes enfrentados a jóvenes.

Al final, las corrientes que podrían construir un camino distinto terminan por confrontarse. Ni Wiki puede construir solo -más aun, terminan por denostar a un cuadro que trabajaba con ellos- ni Hermosillo puede nadar solo puesto que el electorado de su generación tiene una gran afinidad hacia los independientes.

Construir entre quienes se confrontan. Esa debe ser la gran lección de estos nuevo políticos.

A ver si la aprenden

