Cómo despedir un año que ha sido tan malo en tantos sentidos? Hay quienes hay decidido enterrar el 2016 entre glucosa y cursilería; otros no se olvidan de los estragos de un periodo complicado, lleno de pérdidas y con pocas expectativas para el futuro. De hecho, hay un sector que no planea el futuro puesto que, según su sentir –y es importante el reafirmar la palabra "sentir"- no habrá.

Vamos a ponernos en el lado positivo. Pensemos que si se construye una oportunidad de atestiguar y participar en momentos únicos mundiales. Juguemos al futurólogo.

El 2017 es el último año real de Enrique Alfaro y Aristóteles Sandoval. Lados contrarios de la misma moneda, ambos deberán dejar ir bastiones de poder para poder ocupar otros encargos. La ratificación de mandato de Alfaro será su banderazo de salida hacia la gubernatura de Jalisco y, a su vez, la alerta para el gobernador para ejercer su poder y evitar imposiciones del PRI central. Seamos honestos, en ambos casos las decisiones sobre las candidaturas serán cupulares, lejanas de la gente. Alfaro está claro que será el candidato al gobierno estatal, pero ello abre la puerta a la discusión sobre quién debe ser el que vaya a Guadalajara.

Esa discusión tendrá aristas de grupo compacto que se dirigen a Ismael del Toro sin tomar en cuenta que un sector amplio lo percibirá como un salto, un chapulín político que se distrae de la necesidad de defender lo ganado en el Congreso por preservar Guadalajara. Decisión complicada que va a ser utilizada a beneficio personal por personajes internos y externos.

El PRI tratará de sacudirse la influencia externa para buscar al contrincante institucional. Tarea difícil ante el cartel que ha construido Arturo Zamora como el outsider insider más popular. Arma de doble filo, la cercanía a la marca priista es la gloria y el infierno de Zamora. Atrás de él, personajes como Almaguer y Castro esperan a ver dónde la juegan e, incluso, quién es el candidato de MC a la capital.

¿Y el PAN? Desarticulado, en un recorrido por sus grandes éxitos como cantante de los ochenta, Acción Nacional inyecta entusiasmo al votante férreo del blanquiazul a través de personajes inflados antes de tiempo en su carrera a Los Pinos –como para engañar bajo la premisa que allá la caballada esta gorda- y la defensa de agendas políticamente incorrectas, pero que encantan a la reacción.

Ajedrez que en 2017 será definitorio no solo para Jalisco, sino también para el país. Y ahí estaremos nosotros para atestiguar o actuar en consecuencia.

Por lo pronto, muy feliz Navidad.

