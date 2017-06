Esta es la primera vez que nuestro país es sede de una Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Esta trabaja desde hace tres días en Cancún. México, dijo el Canciller Videgaray quien preside esta reunión, es un país que cree en el multilaterismo. Cree que los espacios formales de diálogo entre nacionales son el mejor instrumento para superar diferencias.

Sabemos que mucho es lo que necesitan analizar los cancilleres. ¿Temas importantes? por supuesto son los de migración; los de la relación entre Estados Unidos -Cuba y el caso Venezuela. México puso sobre la mesa el tema de la migración que requiere un enfoque integral de corresponsabilidad y de respeto a los derechos humanos.

Me ha impresionado el cuestionamiento a la Canciller Venezolana, del zafarrancho que en este momento ocurre en su país. Por supuesto que sé que no se ha controlado el deterioro que poco a poco está sufriendo la hermana república. También sé que el señor presidente no es de lo más juicioso y talentoso del mundo. Pero ¿meternos como líderes de américa latina en un problema personalísimo de un lugar que no nos pertenece... es legítimo? ¿No quedamos que: "entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz"? ¿Ahora qué nos está pidiendo Trump para pararlos?

Veo al canciller Luis Videgaray muy cuestionado. Siento que no ha salido bien librado en su prueba hemisférica. Veo que la resolución que apoyó junto con Washington en contra de Nicolás Maduro quedó entrampada. No pudieron exigirle que suspendiera la convocatoria a una Asamblea Constituyente que como sabemos, es una maniobra nefasta para de sopetón desaparecer al Congreso de su país, que en este momento es controlado por la oposición.

Venezuela está en su peor momento de crisis. En la reunión que preside Videgaray solo se consiguieron 20 votos de los 23 que se necesitaban, para suspender esta Asamblea. Tres votos se necesitan para seguir manteniendo el orden en este país. Tres.