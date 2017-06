Futuro político

Eruviel se casó el pasado fin de semana. Esto no hubiera sido de trascendencia si no se tratara del más importante gobernador del Estado más importante de la república mexicana, y si él no quisiera ser el próximo presidente de este país.

Y lo hizo bien. Se casó con una joven abogada del norte del país, que además de bonita es inteligente. Podría con gran categoría ser una muy digna primera dama. Eruviel se ha destacado por ser un hombre sencillo y humilde. Está orgulloso de su origen sencillo y humilde. Es el resultado de un gran esfuerzo. En el ámbito académico, el joven de Ecatepec, es Doctor en Derecho. En lo profesional, llegó a ser un gobernador. Nunca se le ha conocido un desacuerdo entre sus hijos y él o sus hijos y los demás. Se rodeó además de personas que a lo largo de sus casi seis años en este puesto, lo han ayudado a sacar adelante a 17 millones de mexiquenses. Eso no es poco.

Ahora lo veo como flamante esposo: alegre, sencillo y contento.

En este evento, al que asistieron los políticos, empresarios y académicos más importantes del país, las diferencias quedaron al margen. Allí vi asistiendo a muchos ex gobernadores y al gobernador electo también. Por cierto que allí estaba el dignísimo ex gobernador Ignacio Pichardo Pagaza, ya casi totalmente restablecido, cosa que me dio un inmenso gusto.

Eruviel se perfila en este momento para competir por ser el próximo candidato del PRI para la presidencia del 2018. Es este momento en que empieza la cuenta regresiva y él ha dado la pauta para decir: yo quiero. Es un muy fuerte contendiente que ha demostrado y probado su capacidad para gobernar. Veremos si los Dioses lo bendicen. Ojalá.