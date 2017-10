Son las doce en punto. Un nuevo día viene ya y con él mil promesas. Estoy viva y eso es más que suficiente. El universo me regala una nueva oportunidad. Tengo puesta una sola camiseta en la vida y esa dice: soy una mujer mexicana que ha triunfado en todo y que le ha ganado a la vida. Y eso es algo de lo que me siento mucho muy orgullosa. Siempre con la vista por delante, y sin hacerle daño a nadie. Jamás me he robado nada, y mis cosas todas, son y han sido repletas de miles, millones de minutos de esfuerzo y tolerancia. Casi sin mentir, a menos que sea mucho, pero mucho muy necesario para no lastimar a quien amo. Se dice rápido, pero no es fácil.

El día de hoy me cobijo con siete seres que son mis adoptadas hijas que tienen un valor extraordinario. Son inteligentes, buenas, amables... pero sobre todo, mujeres que dan su vida, alma, mente y espíritu por sus semejantes y por su país. Y eso, con una gran dignidad. Todas son unas triunfadoras. Porque han honrado con su vida a Dios. Y por supuesto que Dios las honra.

Hoy quiero hablar especialmente de una de ellas: de Rosario Velasco Lino, quien se ha destacado por ser una mujer emprendedora de este siglo. Y toma conciencia para ayudar a sus compañeras y amigas. Sus padres le abrieron el camino, pero ella se las ingenia para cada día apoyar a quien más lo necesite. Es además una buena primera regidora de Toluca.

Pues resulta que la Organización de las Naciones Unidas, tiene una asociación de mujeres emprendedoras que se llama WED: Women's Entrepreneurship Day, que está convocando a que el próximo día 12 de octubre en nuestro famoso Cosmovitral se le tome protesta como Embajadora de nuestro Estado a Rosario, junto con solo tres mujeres de México.

En ese acto será ella quien diga: soy mexicana y voto por mi país, por sus indígenas, por sus artesanías y por hacer que las enseñen al mundo. El orgullo que siento por Rosario es inmenso. Además de que inmerecidamente me dará un reconocimiento --como comunicadora social-- en Nueva York. Soy feliz. m