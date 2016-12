Último jueves del año y toda una trifulca en honor a la gasolina. Uf. A partir de enero todo, pero todo va a tener que subir, y nosotros a tener que pagar. Pagar todo lo que se mueve a través del petróleo. Ni modo. Solos cada quién, no podemos hacer nada.

Pero... no ha habido un solo día en que por whatsaap no me hayan mandado algún recado mis contactos, en donde me conviden a no comprar gasolina por lo menos los primeros tres días del año. De éstos, todos dicen lo mismo: convidan a que por las redes, se difunda este mensaje.

En este, invitan a realizar una 'revolución pacífica, sin disparar un solo tiro'. Y todo esto: 'Frente a un gobierno mentiroso y traidor'. La unión hace la fuerza, acaba diciendo el texto. 'Les ganaremos la guerra en 72 horas. Sin ningún ejército de por medio: solo un ejército de ciudadanos que en silencio, haga esto'.

Pero... ¿ustedes realmente creen que con solo tres días, se podrá arreglar esto? Yo no. Todo subirá y nosotros tendremos que pagar, o comprar una muy buena bicicleta, triciclo, o motocicleta. Irnos en tren, trole o de esos camiones que pasan por Insurgentes en la Ciudad de México. Tristemente en Toluca no hay todavía metro. Tal vez en algunos años exista, va muy lento y con muchas anomalías: las ballenas se están cayendo.

Y la verdad es que ésta de nuevo, es otra mala estrategia del bello y dulce de Videgaray. Él sabía que desde hace un año, los precios del petróleo se habían derrumbado en todo el mundo. Y no se elaboró una estrategia adecuada para nivelar el costo para los mexicanos que la necesitamos a diario.

Por más que salga a cuadro Meade, éste no explica bien qué está ocurriendo. O no le entendemos. Pero este es otro guamazo en la cabeza y en seco para el Señor Presidente. Porque por nada del mundo la gente piensa que los precios no se ajustaron bien, sino que la culpa la tiene él. ¿Esta es otra hazaña de Videgaray en contra de los mexicanos?