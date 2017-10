Tras haber sorteado las vicisitudes del quiste reflexioné acerca de lo que aquí denomino La perspectiva mortal. Ya sé que estamos programados para la muerte (¡Vaya novedad!), pero al salir del hospital observaba a la gente con cierta condescendencia que bordeaba el territorio de la compasión o, si me apuran, de la lástima. ¿Están con(s)cientes de que en menos de cien años todos y cada uno de ellos habrá de ser polvo o ceniza? Yo mismo lamenté esa dolorosa perspectiva porque sabía bien a bien que mi horizonte vital era menor a treinta años.

Y los primeros treinta años de mi vida volaron, volaron, volaron. Ahora que había cruzado la franja de los cincuenta me sentía más vulnerable aún. Sentía que los huesos me dolían. Sentía que las articulaciones de los huesos me dolían. Sentía que los músculos todos entraban de manera impensada en una suerte de estado catatónico: insensibles y lamentablemente agónicos. Porque la palabra agonía, según nos había enseñado el búho de Bilbao, tenía un doble filo semántico: la inmediatez quemante de la muerte y la forma de apostar a favor del mundo: agónicos contra antagónicos.

Los que afirman la vida, de manera paradójica, son los agónicos. Los antagónicos viven de espaldas a la realidad candente. Por esta razón me sentía agónico en la doble vertiente del significado: sentía la inminencia de la muerte y, asimismo, sentía que debía afirmar con mayor entusiasmo el torrente o cauce vital cifrado en una fila de latidos despeñándose.

En los hospitales la vida se torna más sensible, más a flor de piel, y la muerte emperra su malhadada presencia. En los hospitales la gente advierte que la vida no es ese monumento augusto de autoafirmación. En los hospitales los seres humanos perdemos la maravillosa soberbia de sentirnos vitales sin fin.







