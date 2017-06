Las milagrosas manos de William Gowers

Considerado por MacDonald Critchley como acaso el más grande neurólogo de todos los tiempos, William Gowers, hijo de un zapatero, nació en Hackney, un pequeño pueblo al norte de Londres (1845). Para darnos cabal idea de la relevancia de Gowers en el mundo de la medicina baste saber los innumerables epónimos anatomo-fisiológicos que se desprenden de su apellido, acaso sólo borrado por los que provienen del apellido de Albrecht von Haller: haz de Gowers, síndrome de Gowers, maniobra de Gowers-Bragard y una larga fila de etcéteras.

Gowers se granjeó merecida fama como médico a machamartillo. Fue asistente de Simpson y secretario particular de nadie menos que William Jenner, quien estableció claros distingos entre el tifus y la fiebre tifoidea. Descriptor de la epilepsia e inventor de un hemoglobinómetro (1878) que funcionó señero hacia finales del siglo XIX, Gowers alcanzó el cenit de su nombradía al publicar, entre 1886 y 1888, su Manual of Diseases of the Nervous System, considerado como “La Biblia de la neurología”, obra maestra de Gowers ilustrada, además, por sus propias manos. Celoso del laconismo expresivo (“las palabras si son demasiadas tienen la fuerte tendencia a causar opacidad”, solía decir), Gowers fue un experto taquígrafo quien reprendió a un lugareño que confesó jamás haber escrito taquigrafía: “fracasarás en la vida”, le espetó Gowers. Y diré aquí dónde radica la genialidad múltiple del avezado neurólogo quien con Victor Horsley fue el primer en remover un tumor en la médula espinal: manos de ilustrador que son manos de cirujano que son manos de taquígrafo que son manos de pintor cuyas obras fueron expuestas en la Royal Academy of Arts. Un caso extraordinario, infrecuente, de quien se desdobla con fortuna con unas manos que obedecieron al iluminado cerebro de quien diría adiós al mundo para siempre en 1915, sólo dos años después de la desaparición terrena de su amada Mary.

William Richard Gowers exploró con su insomne curiosidad intelectual varias zonas de la ciencia médica: el signo de Gowers, por ejemplo, da cuenta de la oscilación intermitente y súbita del iris por influencia de la luz. En su Diagnosis of Diseases of Spinal Cord (1880) detalla los problema y vicisitudes de la médula espinal y en The borderland of Epilepsy (1881) describe los contratiempos de los enfermos de epilepsia, como el nombre del libro avisa. Aquejado por una enfermedad –degeneración cerebrovascular generalizada- que sus más agudas reflexiones no abordaron, Gowers se acostó a morir, como dice Unamuno, serenamente en su casa y arropado por el amor de Erns, uno de sus cuatro vástagos. Había entregado su vida íntegra a la humanidad, incluso en sus arduas reflexiones sobre los restos de las iglesias de Suffolk, fruto de su arregosto por la arquitectura. Su convicción de la trayectoria vital, en su caso trazada con fervorosa pasión por MacDonald Critchley y por su nieta Ann Scott, fue escanciada en una elocuente frase que no tiene desperdicio: “saber que el mundo es mejor por cada hora de nuestro trabajo debe ser (y debería ser) para ti una constante y duradera satisfacción”. En la hora final, a guisa de lo que ocurrió a Rubén Darío, William Richard Gowers abrazaba un crucifijo.





