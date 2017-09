La carta de Kira

El día de ayer, vía e-mail, recibí esta preciosa reseña de la niña Kira (tiene 12 años y es hija de mi querida amiga Edith Sánchez Heras), sobre mi poemario El canto de la ceniza.

El nombre completo de Kira es Kira Aoi Chan Sánchez. Kira Aoi es japonés y significa nada menos que luz azul, esto es, Kira tiene nombre palindrómico. Dios existe.

“Hola me llamo Kira, escribí una reseña de algunos poemas de si libro El canto de la ceniza.

Algunas palabras no les entendí, pero otras sí.

Yo no tengo abuelos, los papás de mi mamá y mi papá ya se murieron…, cuando leí “Una pregunta en la pared de nadie” pensé en mi abuelo Birzabith y mi abuelo Víctor.

A veces siento que hablo con ellos así como en su poema.

También leí “Amargática”. Qué amargo momento saber que alguien más ya no estará en tu cama, creo que hablan de amor pero yo solo pienso cuando mi papi me contaba cuentos y de pronto ya no.

Es algo amargo como un limón.

“En vivir es exponer la cara, es escribir el nombre” me gusta ser así, exponer siempre mi nombre quisiera tener un celular que imprima mi foto al instante y poner en todas mis tareas mi nombre y mi foto.

Me gustó también “otro soneto para los amantes”. Yo ni tengo novio, pero ya vi uno que me gusta y me quiero pasear en un jardín hermoso como lo que dice el poema. Los que se enamoran deben leer este libro.

Soy Kira”.

Hasta aquí la hermosa carta. Se me encogió el corazón. Infinitas gracias, querida amiga Kira.







