Un acercamiento al Libro de las preguntas

El Libro de las preguntas de Pablo Neruda conforma una suerte de “mayéutica vanguardista”. Y es que las preguntas de Neruda al ser leídas, en esa asombrosa cadena de eneasílabos, generan en nuestro ánimo una interrogación hormigueante. Jaime Alazraki ha escrito: “Libro de las preguntas, otro de los volúmenes póstumos, es una colección de cerca de 400 preguntas sobre esos enigmas de la creación para cuyos secretos el poeta no tiene explicaciones ni respuestas; desde el punto de vista de la forma esta poesía retoma una modalidad ya iniciada en Estravagario en el poema “Por boca cerrada no entran moscas”.

Llama la atención la elección del por en lugar del coloquial en. No son preguntas que han muerto con el poeta. No son formulaciones estériles, osario de palabras, alud inquisitivo que sólo afectó el espíritu del poeta. No: las preguntas de este libro son calzadas por el lector, reformuladas, vueltas al tono y a la experiencia que les confirió Neruda, pero siempre atentas a encarnar en otra sensibilidad, en otros ojos.

Cuando Neruda dice, por ejemplo, en el umbral de la obra: “Por qué los inmensos aviones/no se pasean con sus hijos?”. Nosotros pensamos en aquellos aviones de la guerra que poblaron el cielo en tiempos de Neruda, pero también pensamos en nuestros aviones, y en los imposibles hijos de los aviones. Cada pregunta nos interroga. Y la insidia del avispero indagador es, a la manera socrática, un acoso reciente que, en última instancia, nos pone frente al propio interrogatorio nuestro.







