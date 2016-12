El arco de la sinonimia de la palabra tristeza comprende congoja, grima, aflicción, nostalgia, melancolía, murria, desazón y una larga fila de etcéteras, pero yo me detendré sólo en la voz tristeza cuyo sinónimo infrecuente en nuestra lengua es tristura. Tristeza es dolor por alguna pérdida propia o de los demás, avisa María Moliner en su Diccionario. Hay una zona del soneto “Redención” -bella propedéutica del vivir- de Miguel de Unamuno donde define a la tristeza de este modo: “la tristeza/ sacude, empero, que ella es el estrago/más corruptor de nuestras pobres vidas/pues no es vivir vivir bajo su amago”.



Estrago significa daño mayor, daño enorme. En estos aciagos días el dolor desaparece de pronto pero retorna acaso con más intensidad e ímpetu. El dolor retorna obediente a los étimos de la palabra nostalgia. La batalla contra la tristeza apenas inicia y no será fácil. Para combatirla me apoyaré en los fraternales versos de Amado Nervo “Un libro austero que me conforte/una esperanza que sea norte/ de mi penar”. Una vez más pienso en la sabiduría de San Agustín: “Es pecado estar triste”.







