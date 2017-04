Florencia y la verdad

Gil lo leyó en su periódico MILENIO: el ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington cayó en manos de la justicia en Florencia, Italia. Lo capturaron agentes de la Interpol. La Procuraduría General de la República solicitó en el año de 2012 a la Interpol la emisión de una ficha roja por la muy probable participación de Yarrignton en delitos de la delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Gil meditó y hesitó: ¿cinco años es el promedio que tardaremos en echarle el guante a los ex gobernadores ladrones? Con razón no aparecen ni Javidú ni Cesardú. También es probable que los ex gobernadores granujas obtengan su libertad con extraños amparos, como Padrés, en fon. Al paso que vamos hay una probabilidad de que la República posea más gobernadores en fuga que gobernadores en funciones. ¿Sí o no? Oiga y el gobernador de tal estado, ¿por qué no atiende sus asuntos? Olvídelo: puso pies en polvorosa.

Gilga se imagina a Yarrington y los suyos paseando muy quitados de la pena caminando por las estrechas y maravillosas calles de Florencia. Dice Yarrington: frente a ustedes, la catedral de Florencia: Duomo, construida por Brunelleschi (pronúnciese Brunelesqui), gran escultor y orfebre del Renacimiento italiano. Los conocimientos matemáticos le facilitaron a Brunelleschi la construcción cónica, su arma para sostener en el viento la cúpula de esta magnífica catedral. Señor: buenas tardes, está usted detenido por la Interpol, usted no es un guía de turistas, sino un lavador de dinero.

Cargos

La nota de Rubén Mosso en su periódico MILENIO explica que en mayo de 2013, el gran jurado federal de Browsville, Texas, acusó a Yarrington y al empresario Fernando Alejandro Cano de conspirar para lavar dinero y hacer declaraciones falsas a los bancos de Estados Unidos. Yarrington gobernó Tamaulipas de 1999 a 2004. Según la acusación de Estados Unidos, a partir de 1998, Yarrington recibió sobornos del cártel del Golfo; a cambio, dice la nota de Mosso, el ex gobernador les habría permitido ir y venir a sus anchas por esa línea de la frontera. En 2007 y hasta 2009, esta finísima persona se involucró en el tráfico de grandes cantidades de cocaína trasladándola desde el Puerto de Veracruz.

Si usted no trabajó nunca en la empresa Materiales y Construcciones Villa de Aguayo, mil felicidades, pues resulta que esa razón social recibió importantes contratos de obras públicas del gobierno del prócer. Se dice que el ex gobernador era mano muy larga. Ups. No se lo digan a nadie, pero esa empresa recibió contratos importantes de obras públicas durante la gestión de Yarrington. ¿Y qué creen? Tomás daba y repartía a lo bestia. Gil lo ha dicho antes, cuando la realidad se parece a un capítulo de El señor de los cielos, no hay nada qué hacer; o sí, apagar la luz y decir adiós.

Contra la corrupción

El partido que le dio la vida a Yarrington, el PRI, ha explicado que le suspendió sus derechos al prócer en 2012 y que luego expulsó al ex gobernador de sus filas: “Exigimos a las autoridades que realicen todas las indagatorias correspondientes y se sancione ejemplarmente al ex funcionario acusado de diversos delitos. En el PRI señalaremos todos los casos en los que los políticos se vean involucrados en actos de corrupción a fin de cerrar el paso a la impunidad”.

No seamos roñosos: pas mal. Pero rayos y centellas, los casos de corrupción priistas son de todos los sabores: sabor Coahuila fest Moreira; sabor trópico me lo merezco en Veracruz; sabor Chihua-hua vénganos tu reino; sabor Quintana Roo reserva federal; sabor Yarrington el compadre, y así al parecer hasta el fon de los tiempos.

Javidú: ¡Atraparon a Tomás!

Césardú: Nooo. Eso quiere decir que solo tenemos unos cuatro años de libertad. Por cierto: ahorcada la mula de seises.

Al fondo se oyeron ruidos terribles de cadenas y una voz: soooy Muñoz Rooocha, ya nadie se acuerda mí: ojéis.

¿Le probarán a Yarrington las acusaciones que le imputan? Desde luego que sí, piensa Gilga.

Todo es muy raro, caracho, como diría Monstesquieu: Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder.

Gil s’en va

