Repantigado en el mullido sillón de su amplísimo estudio, Gil leía en sus periódicos los ecos del segundo debate. El ciudadano Meade, El Joven Tarabilla Anaya, o como se diga, Liópez y hasta El Bronco, que se dedicó a roer la pata de su silla durante el debate, todos se proclamaron ganadores.

El único que perdió ese día, le decía un amigo a Gil, fue el Toluca. El presidente Peña no las trae todas consigo: pierde su candidato, pierden todos los priistas, hasta el equipo de sus amores, el Toluca, vio coronarse al Santos de Torreón en la casa choricera, el Nemesio Díez. Así es la vida de caprichosa, diría el clásico.

El triunfalismo de Liópez no conoce límites, su machismo tampoco. Gil lo leyó en su periódico MILENIO: “A Meade y Anaya les puse un estate quieto (…) Se pasaron de la raya”, dijo Liópez en gira por La Barca, Jalisco: “Me dijeron que era amor y paz, pero que no me dejara; entonces mis asesores del pueblo me aconsejaron, me dijeron: si se portan altaneros, groseros, ponlos en su lugar, dales un estate quieto, y eso fue todo”.

Gil se llevó los dedos índice y pulgar al nacimiento de la nariz y hesitó: ¿cómo serán esos asesores del pueblo? Gamés se devanaba los sesos: ¿campesinos de Chiapas?, ¿mecánicos de la Doctores? ¿Un panadero? ¿Dos carpinteros? ¿Un plomero? Gamés supone que los asesores del pueblo pertenecen al proletariado y no a la pequeña burguesía (qué, así se dice ahora). Un asesor que haya estudiado, la verdad no sirve, los asesores, del pueblo o nada.

Poco faltó para que Liópez compusiera una canción para Paquita la del barrio: “Mentiroso, mentecato, hipócrita”. Así se refirió a Ricardo Anaya. Por cierto, con la novedad de que la cantante Belinda afirmó en su cuenta de Twitter que Liópez había sido el ganador del debate, el candidato, que sabe mucho de baladistas, dijo: “Es una extraordinaria artista, una gran cantante, muy inteligente, y le agradezco mucho su apoyo y solidaridad porque ella tiene muchos seguidores, que son también inteligentes: ese apoyo sí se ve, ese apoyo sí se ve”. Un río caudaloso de inteligencia. En fon.

Anaya

Lo que vio Gil en el debate: un triunfo claro del Joven Tarabilla. Anaya dice sin parar, aunque sea inexacto o un poco demasiado exagerado (ado-ado). Por cierto, el libro de Anaya que mostró en el primer debate, no existe. Llevó la portada de un libro que aún no escribe, apenas lo redactan sus asesores.

No es mala idea: Gilga ofrecerá así su próximo libro, la presentación de la portada y gracias por venir. Anaya habla de corrido y bien, expone con claridad y sin miedo, convierte sus cartulinas y sus papeles en armas letales contra su adversario. Así arrinconó a Liópez: el crecimiento supuesto durante su jefatura de Gobierno se debió a la venta de Banamex y Bancomer. Liópez montó en cólera y perdió por un momento los estribos para llamarle “canallita” al candidato del Frente.

Los asesores del pueblo de Liópez lo aconsejaron bien y él regresó a la serenidad. El episodio de la cartera forma parte del pastelazo en los debates. Un candidato a la Presidencia abrazando su cartera, lo dicho: Viruta y Capulina, campeones de humorismo blanco. Ahora mal sin bien: Anaya ganó, pero no le alcanza para nada más que no sea cerrar los ojos y desear algo. Ningún sueño se cumple así, eso que ni que.

Meade

El ciudadano Meade mejoró en el segundo debate. Si faltaran seis meses para la elección, Meade crecería de forma notable, pero solo faltan 39 días y nada. Gil esperaba mucho más del candidato ciudadano del PRI, o como se diga. Ciertamente sabe mucho más que sus oponentes de los migrantes, de las relaciones exteriores, de México. Además se dio el lujo de ponerle un par de varapalos a Liópez y Anaya. Pero no ganó el debate, ningún candidato del PRI ganaría un debate en estos momentos. Olvídenlo.

Por desgracia, en Los Pinos y en el cuarto de guerra de Meade están empeñados en hacer que su candidato crezca. Ya en serio: no crecerá, solo crecerá Liópez mientras Anaya y Meade persisten en sus enfrentamientos. Nada descabellado: interlocutores de Peña y Liópez se han reunido para dar paso a una especie de pacto. ¿Les parece una locura? No a Gil.

Todo es muy raro, caracho, como diría Voltaire: Quien se venga después de la victoria es indigno de vencer.

