Valor y talante

Gil lo leyó en su periódico MILENIO y se le pusieron los pelos de punta y punto. En una entrevista concedida a Israel Navarro y Abraham Reza, José Antonio Meade ha elogiado la forma en que Felipe Calderón enfrentó la crisis económica y ha reconocido “el valor y el talante” que tuvo para enfrentar al crimen organizado. Gamés sudó frío: ¿de verdad, o hablamos de una broma? Ya en serio, no asusten a Gilga, porque si lo que ha dicho el precandidato del PRI a la Presidencia de la República es cierto, quiere decir que si ganara la elección presidencial, su estrategia de seguridad sería la misma trágica, escalofriante, improvisada, necia acción que llevó adelante el ex presidente Calderón.

Gilga sufrió un desvanecimiento de un segundo y de inmediato recuperó el azoro, el estupor. El talante de Felipe Calderón, esa disposición natural del ánimo, le ha costado a México cientos de miles de muertos y desparecidos, violencia, desgracia, desdicha, multiplicación de bandas asesinas. A pa’ talante, como diría el clásico. Por cierto, al presidente Peña también lo admira Meade por los consensos que logró en el principio de su gobierno.

Continuidad o suicidio

Gil colige que Meade entiende que no puede proponer más de lo mismo, entonces sugiere hacerle frente a la violencia “reconociendo su naturaleza cambiante”: “Hay que ir también ajustando las estrategias, reconocer que a México le duele la violencia, a las familias que no tenemos certeza cuando salimos de casa”.

Gilga se rascó la nuca en señal de hesitación: de acuerdo, la violencia sí ha cambiado: de 100 mil muertos, pasamos a 200 mil y contando. Dice Meade: “Los dos (Calderón y Peña) enfrentaron ese reto como mejor pudieron”. Dios de bondad. Cerrar el flujo de armas que viene del norte, una idea buena, pero Gil sospecha que impracticable.

En resumen: Meade admira a Calderón y a Peña, pretende darle una dimensión hemisférica al problema del narcotráfico, cerrar la frontera a las armas y combatir la corrupción con transparencia. Pues Meade también tiene valor y talante para hacer estas declaraciones admirativas. Lo malo de trabajar para tantos jefes es que no se les puede criticar porque hacerlo se convierte en una feroz autocrítica. Así que a tragar pinole: la estrategia de Calderón y Peña contra la violencia. Idea: ¿y si propusiéramos a Calderón para Premio Nobel de la Paz? No el premio grande, uno más pequeño que puede otorgarse en Pátzcuaro. Es verdad: la propuesta de continuidad de Meade es mala señal, pero la crítica de sus jefes sería un suicidio.

Gilga se pregunta si tendremos salvación: Liópez propone disparate y medio para combatir la violencia, ha llegado incluso a proponer una amnistía para los asesinazos del crimen organizado. Meade admira el valor y el talante de Calderón. Ricardo Anaya no se ha referido al asunto, ¿qué dirá? Gilga espera y desespera.

El culpable inocente

El crimen de Karen Ailén, la escort argentina que fue asesinada en el hotel Pasadena de la avenida Revolución, cimbró a Ciudad de México. Una muerte más entre varios feminicidios que han ocurrido en hoteles de la capital. La policía detuvo con gran oportunidad al culpable, un actor: Alejandro Axel. ¿Adivinen? Resulta que el señor Axel estaba en Colombia el día del asesinato; que la moto blanca que abandonó en el hotel el día del homicidio no coincide con la motocicleta roja en la cual detuvieron al actor, que el casco no era el que usaba Axel y que no conocía a Karen ni, como se dijo, había estudiado en la misma escuela que ella. Uta.

Caracho, qué raras carpetas arman en la procuraduría. Supongamos que la policía persigue a un hombre alto, blanco, de manos grandes y ojos tristes, sospechoso de un horrendo crimen. Al paso que vamos, la policía le mostrará a los medios de comunicación a un hombre chaparro, moreno (de piel, no de partido), de manitas y ojos alegres. Este hombre coincide con la descripción del asesino que hizo un hombre ciego en un estacionamiento oscuro. Así las casas (muletilla patrocinada por el invisible y no tan olvidable Grupo Higa), un asesino de mujeres camina libre por la calle y un actor ha pasado durante días como un cobarde y miserable asesino de mujeres. Una enmieda al Código Penal podría exigir que los culpables se rifen, el azar siempre tiene la razón. ¿Cómo la ven?, dicho esto sin la menor intención de un albur inocente.

Todo es muy raro, caracho. Como diría Alfred de Musset: El mal existe, pero no sin el bien, como la sombra existe, pero no sin la luz.

