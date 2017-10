Se solicitan fiscales

Repantigado en el mullido sillón del amplísimo estudio, Gil pensaba que todo sería más sencillo si se buscaran fiscales a través del aviso de oportunidades. Para empezar, terminarían los encontronazos groseros entre los legisladores, se terminarían las incómodas tomas de tribuna. Bastaría con un jefe de personal que evaluara a los candidatos.

Congreso de la Unión solicita: fiscal para país en crisis de instituciones, excelente presentación, con estudios probados de Derecho, si en el extranjero, mejor. Con experiencia en litigios de gran tamaño, que hable portugués, brasileiro para más señas. Indispensables conocimientos de boxeo, estudios someros de psicoanálisis. Zona de San Lázaro. Disponibilidad de tiempo completo. Trabajo bajo presión.

Para dar fluidez a la contratación, que al final de eso se trata y no de otra cosa, el jefe de personal realiza una entrevista con una sola pregunta: cuál de estos personajes despierta su admiración: 1) Julio Sánchez Vargas. 2) Ezequiel Padilla 3) Emilio Portes Gil. Si el aspirante responde que el 2 y el 3 despiertan su entusiasmo, se le pone de patitas en la calle; si responde afirmativamente a la 1, queda contratado. Sánchez Vargas, Gil se pone de pie, fue el procurador de Díaz Ordaz.

Para contratar al fiscal electoral, Gil propone este aviso de oportunidad. ¡URGE! Senado de la República solicita hombre de Estado que diga lo que no dijo, o que no diga lo que sí dijo, o como se diga lo que dijo. Excelente presentación, conocimientos de música y danza. Sueldo, a tratar.

Más contrataciones

Para estar seguros de que no contrataremos a un asesino cereal (así, cereal), el jefe de personal le hará una pregunta al aspirante: ¿Considera usted que la presión es la presión? La pregunta parece sencilla a simple vista, pero es compleja porque no siempre la presión es la presión, a veces la presión no es presión. El aspirante que conteste que la presión es una mierda, será contratado de inmediato. Ande, corra a su puesto de trabajo porque esto empieza y no hay nadie en el mostrador. ¿Quién va a despachar el cuartito de arroz electoral y el fideo de la vigilancia en las casillas?

Ahora mal sin bien: del fiscal anticorrupción, ¿qué decir? ¿Cómo anunciarlo en la página de los avisos prometedores? Nada, apenas es un fantasma que vaga por las azoteas de la democracia mexicana. Se podría destantear al enemigo, eso sí: “Recepcionistas. Sexo femenino. Preparatoria terminada. Escuela solicita, excelente presentación, facilidad de palabra, medio tiempo y sábados”. ¿Y quién llega a la entrevista? Un hombrón, o una mujerona, ambos listos para tirar a un abismo a los corruptos, pero imaginen el abismo, el sobrecupo sería de miedo: Emilio, no estorbes, muévete, le diría el ya esbelto Javier Duarte a Lozoya, que a su vez diría: soy inocente y demandaré a Dios por no protegerme. Primera plana: “‘Lozoya recibió unos milloncejos’: Dios en las alturas”. Como fuere y fuera, detrás de la recepcionista de facilidad de palabra estaría el fiscal anticorrupción. ¿Cómo la ven, dicho esto sin la menor intención de un albur corrupto.

Ciudadanos

Un nutrido (gran palabra) grupo de ciudadanos le ha escrito una carta pública a los integrantes del Frente Ciudadano por México integrado por PAN, PRD, MC y lo que sume y suma. Se trataba de una crítica al frente, que siendo ciudadano no presentaba ciudadanos entre sus miembros conspicuos. El frente ha reaccionado y Gil les informa, por si no lo sabían la lectora y el lector, que representantes de la sociedad civil (gran fórmula 1) se declararon listos y más puestos que un calcetín para participar de manera formal en la toma de decisiones del frente. Ellos son Denise Dresser (ovación cerrada), Ana Laura Magaloni (aplausos), Juan Francisco Torres Landa (un aplauso), Carlos Cruz (dos aplausos). Vamos, ciudadanos, duro con ellos. En fon.

Gil imagina la entrada triunfal de Denise Dressser y la toma, no de la Bastilla, sino del micrófono: soy Leona Vicaria y les digo a los insurgentes que no sean cobardes, a Andrés (Quintana Roo) ya le dije que no sea payaso y se deje de sus poesías. Dios de bondad: con tantos independientes, ¿quién va a votar?

Todo es muy raro, caracho, Gil ha recordado este refrán: La conciencia es, a la vez, testigo, fiscal y juez.

Gil s’en va

