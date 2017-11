Del verbo filtrar

Entusiasmado con el aviso de oportunidades. Gil publicó esto: “Influyente columnista requiere de filtraciones para dar campanazo periodístico y cimbrar a la nación. Interesados asistir vestidos de muy discreto traje gris y lentes negros a la esquina de Madero y Eje Central a las 12 de la noche del viernes. Lentes oscuros, requisito indispensable, para destantear al enemigo”.

Así llegó a las manos de Gamés un documento tan secreto como importante. Arrostrando todos los riesgos, Gilga lo revienta en esta página del directorio. Aquí vamos: “Principios Fundamentales para la Reconstrucción de la Ciudad de México después del sismo 19-S”, un documento de 15 puntos fabricado por Claudia Sheinbaum y su equipo de trabajo. El texto no parece concebido por Winston Churchill, pero algo es algo dijo un calvo conceptual.

El punto número uno es de un verismo impresionante: “Recordar y honrar las vidas que se perdieron durante el sismo”. Oigan ustedes esto: “Llegar a la verdad de la razones por las cuales colapsaron los edificios donde hubo pérdidas de vidas. Si estos colapsos fueron producto de la falta de observancia de las normas de construcción y de actos de corrupción, o se trata de edificaciones antiguas donde se excedieron las fuerzas del diseño”.

Sepa Dios qué sean las fuerzas del diseño, Gilga guardó silencio. Estos amigos de Morena son muy raros, la redacción de este punto reconstructivo parece escrito para confrontar a la delegada de Tlalpan en el caso del colegio Rébsamen, donde murieron 19 niños y siete adultos. ¿Están ustedes locos, o solamente son cínicos? O sea: Claudia Sheinbaum, usted será removida de su cargo pues durante su gestión el colegio Rébsamen no cumplió con las normas y la delegación no solo no corrigió sino que permitió construcciones prohibidas, en fon. Un grito desgarró el silencio del amplísimo estudio: ay, mis hijooos, siempre pasándose de listos.

Pequeño problema

El documento que por algún extraño motivo ya conoce toda la prensa del país (alguien engañó a Gil), expone en los 15 puntos antes mencionados, ji, un mapa amplio de estribaciones inverecundas que le dan vuelo a la hilacha: conocer la magnitud del sismo, generar condiciones de vivienda temporal, que los niños y niñas regresen a clases, que los daños a la infraestructura hidráulica se restituyan, y así veinte, mil recomendaciones a las cuales se dedican desde hace más de un mes los gobiernos federal y local.

Morena presenta el documento de un gobierno, y Gilga les dice: tranquilos, no coman ansias, probablemente ustedes gobiernen esta ciudad en el 2018, pero Gil ha escrito “probablemente”, si Claudia Sheinbaum sigue por este camino, lo que ocurrirá es que Morena perderá la ciudad y la ganará Monreal en el partido o el frente que le ofrezca hospitalidad. Gil lo pregunta en serio: ¿queremos discursos bonitos o acciones de gobierno eficaces? Si la ley fuera la ley, Sheinbaum habría renunciado una semana después del sismo. Con la pena: no puedo mostrar los documentos que sostienen el buen funcionamiento del Departamento Jurídico de la delegación, ni el de obras del Colegio Rébsamen, ni el de nada, así que me voy, pero no me puedo ir porque soy la candidata de Morena al Gobierno de Ciudad de México. Qué problema.

Día de Muertos

Gilga abandona el mullido sillón y declara: la gran novela del Día de Muertos en México puede leerse bajo el sello de la editorial ERA: Bajo el volcán, de Malcolm Lowry. Si usted no la ha leído, olvide todo y salga a comprarla o encárguela por internet. Gamés no exagera si les dice a la lectora y al lector que se trata de una obra maestra. ¿Qué es una obra maestra? Bajo el volcán de Malcolm Lowry, diría la tautología. La acción de la novela transcurre el Día de Muertos del año de 1938 y cuenta los laberintos de Geoffrey Firmin, un ex cónsul alcohólico en Cuernavaca, Cuauhnáhuac en la novela. Si la lectora y el lector no han leído esta novela son afortunados pues se encontrarán por primera vez con esta visión trágica de la vida. Algo más: la novela apareció en ERA en 1964, en una traducción portentosa de Raúl Ortiz y Ortiz. Gilga ofrecerá mañana un puñado de subrayados y algunos episodios de la vida de Lowry en esta página del directorio. ¿Cómo la ven?

Todo es muy raro, caracho, como diría Da Vinci: Si es posible, se debe hacer reír hasta los muertos.

Gil s’en va

gil.games@milenio.com