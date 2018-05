Tercia de reyes

Repantigado en el mullido sillón del amplísimo estudio, Gil revisó sus recortes de prensa. El primero de ellos, una entrevista de su periódico El Financiero con Alfonso Romo. Oigan esto: “Hasta ahora nos hemos comprometido a no hacer ningún cambio drástico los primeros tres años, hasta no ver dónde estamos parados”. Suena muy bien, sensato, estimado señor Romo, pero ya le respondieron con cajas destempladas y la verdad a Gil lo pone muy nervioso que otra vez le respondan fuerte. Por fortuna, Taibo está fuera del país, al parecer se encuentra en Italia, que si no, lo pondría pinto y barrido: qué le pasa al empresario Romo, chingados; los cambios los hacemos cuando nos dé la regalada gana y cállese, así se decidió en un Consejo de Morena, podría decir Taibo. Y Romo, a guardar silencio.

Aún así, Romo declaró a su periódico El Financiero: “(sacaremos dinero) de la inversión privada, de crear las condiciones para que vengan y florezcan todas las empresas, grandes, medianas y pequeñas (…) saldrá de la sociedad civil (el dinero), de una asociación del Estado, de la iniciativa privada y del sector social”. A Gamés se le pusieron los ojos en blanco. Donde se entere Taibo se arma la de Dios es grande.

Señor Taibo, perdone usted a Romo, no lo regañe, por favor, misericordia. Fue sin querer. Veinte azotes a Romo, ordena Taibo, para que no ande de mamón. Un grito ensordecer hizo trizas el silencio del amplísimo estudio: Ay, mis hijoos, seguidores del líder absoluto.

El tribuno Muñoz

Don Porfirio Muñoz Ledo no deja pasar una legislatura sin un hueso, sea del partido que sea, nada le hace. En esta ocasión ostenta una candidatura plurinominal a la Cámara de Diputados por la coalición Juntos Haremos Historia. Eaa. ¡Hip-hip-hurraaa! ¡Que viva Muñoz! Dice don Porfirio: “La realidad es que la victoria de Andrés Manuel L(i)ópez Obrador es irreversible e indetenible. No hay otro caso reciente en el mundo en el que un candidato haya tenido consistentemente la mayoría en más de un año (…) cuando menos desde que iniciaron las campañas que ha tenido no solamente una constante mayoritaria, sino que va en aumento”.

¿Miente el tribuno Muñoz? ¡No! Dice verdad. El triunfo de Liópez es irreversible. Así las casas (muletilla pagada por el Grupo Higa), don Porfirio será diputado de la nueva legislatura: “Acepté gustoso ser candidato plurinominal por Morena a la Cámara de Diputados. Según todos los cálculos entraré y pienso hacer una labor para ayudar a la formación de una mayoría parlamentaria gobernante”, ¿Existirá un partido por el cual no haya militado don Porfirio? No, el Tribuno Muñoz ha desfilado por todos los colores de todos los partidos de todos los gobiernos. Tiene su chiste, no vaya usted a creer. “Hay que presionar públicamente al INE para que asuma sus responsabilidades porque si no será un país y un sistema político muy alrevesado”. En un país alrevesado, políticos como Muñoz Ledo van y vienen por el mundo pronunciando disparates: qué rayos tiene que ver el INE con Muñoz, nada, pero al tribuno le gusta hacerla de tos (oz-os). En fon.

Bartlett y Tepito

Manuel Bartlett declaró a su periódico El Universal que las tres bancadas “son aparatos medievales, conservadores, antisociales a las que se agrega una supuesta sociedad civil que son organizaciones vinculadas con intereses extranjeros que no representan a la sociedad mexicana”.

Dice don Manuel que el PRI, el PAN y el PRD han convertido al Senado en Tepito. Ah, que Bartlett: ¿aparatos medievales? ¿Parecidos al partido en el cual militó la mayor parte de su vida? Sabe Dios; en cambio, don Manuel dice que ésta ha sido una legislatura fallida, “se permitió la corrupción sin límites, la profundización de la violencia del estado policiaco-militar que aquí se montó con una serie de reformas de facultades al Ejército y todos los votaron juntos: PRI, PAN y PRD”. ¿Alguien recuerda quién ha sido Manuel Bartlett? ¿Nadie? A otra cosa.

Ya tenían un papel en el escenario de la obra pública mexicana, pero los veremos más seguido, y sus pensamientos atravesarán la vida política (bueno, es un decir). Hemoch ganado la presidencia, Porfirio. ¿Cómo me llamaba yo? ¿Porfirio? Vienen cabalgando los jinetes del Conapred, Gilga corre a esconderse en el clóset.

Todo es muy raro, caracho, como diría Ralph Nader: Comienzo con la premisa de que la función del líder es producir líderes, no más seguidores.

Gil s’en va

