Las reformas del pueblo

Con los ojos de plato y plata, Gil leyó en su periódico MILENIO las declaraciones de Liópez en la reunión de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad) en Guadalajara. Con la novedad de que, según la nota de Janet López, Liópez se comprometió a no modificar el marco legal actual con ningún ajuste a la reformas, al menos en los primeros tres años de gobierno. “Nosotros las vamos a llevar a cabo, las reformas hasta la segunda mitad del gobierno porque consideramos que con el marco legal actual se puede sacar adelante al país”. Caracho, no cobijen porque jalan, o como se diga.

Gil se llevó los dedos índice y pulgar al nacimiento de la nariz y meditó: ¿o sea que las reformas que impulsó el presidente Peña y propuso al Congreso no estaban del todo mal? Con ese “marco legal” se puede sacar adelante al país.

Más que nunca: todo es muy raro, Liópez dice: “Son muy pocas las reformas que vamos a proponer, acabar con el fuero y reformar el artículo 108 de la Constitución para que se pueda juzgar por corrupción al presidente en funciones”. ¿Alguien duda de que Liópez se acerca a Peña Nieto o de que Peña Nieto se acerca a Liópez? Lo dicho: Liópez admite las reformas promovidas y realizadas por la mafia del poder. Nada le hace: es de opinadores cambiar de sabios, o como se diga.

A la reunión asistieron también Ricardo Anaya y José Antonio Meade. Con su habitual y desaforado sentido del humor, Liópez dijo “que juntos, pero no revueltos, porque traigo mi cartera y no quiero tener problemas, porque esa gente es muy uña larga”. Dice Liópez que no aumentará impuestos, pero que “no los bajará porque no podríamos financiar el desarrollo y porque no sé qué vamos a encontrar, qué nos van a dejar”.

Celebración

¿Y qué creen? Liópez celebró que el presidente Peña se comprometiera a no intervenir en el proceso electoral “para que haya elecciones limpias, sin fraude y gane el que los ciudadanos quieren y no el que los gobernantes deseen”. Oigan a Liópez, por piedad: “Le tomo la palabra y agregaría, que si el presidente Peña cumple con ese compromiso y se respeta la voluntad de los mexicanos, si las próximas elecciones son limpias, son libres esto va a ser un punto a su favor, será un asunto que se le va a reconocer al Presidente”. Ajá: presidente Peña y candidato Liópez, no dejen de repasar sus asuntos en compañía: duérmete ya, que viene el coco y te comerá.

Ahora bien sin mal: Anaya le ha propuesto cuál fue el primer asunto “que no le cumplió, por lo que ahora se acabó esa elocuencia”. Pues con la pena, pero la cabeza viene fuerte, y no vayan a empezar, “para que haya elecciones limpias, sin fraude y gane quien tenga que ganar”.

Exageración

Dice Claudia Sheinbaum que el conservadurismo de Mikel Arriola tiene que ver con Goebbels, cuando decía, si es que decía, que una mentira repetida mil veces podría convertirse en una verdad. A Claudia la persigue el fantasma del Rébsamen. Convendría saber cosas de ese caso, pero al parecer los documentos se encuentran bajo siete llaves. A Sheinbaum le gustan las siete llaves. Un lío que Gil verá a la hora de las campañas. Las intercampañas terminan y pronto empiezan las campañas. ¿Usted ya hizo sus apuestas?

Todo es muy raro, caracho, como diría, Christopher Morley: En política hay que elegir entre dos males. m

Gil s’en va

