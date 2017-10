Gil llegó a Pinos (ya quedamos en que así se dice) siguiendo las huellas de la mañana fría de octubre que subió el martes el telón después de las 7. Gamés pasó los filtros en calidad de incógnito y ni siquiera el Estado Mayor Presidencial fue capaz de reconocer en él al hombre del mullido sillón y el amplísimo estudio. Más de 70 conspicuos representantes de los medios de comunicación iban y venían en el salón Adolfo López Mateos en abrazos y apretones de manos. A eso de las 11 y 20, el presidente Peña Nieto entró al salón y saludó de mano a todos los invitados. Gilga saludó con una frase de optimismo: señor Presidente, Gamés llega hasta su casa de puro milagro. No es cierto, pero da igual, lo hubiera dicho. Detrás del Presidente entraron los secretarios de Educación, Hacienda, Salud, Gobernación y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. O sea: Nuño, Meade, Narro, Osorio y Rosario Robles, a quienes muchos consideran yegua negra a la hora de la candidatura del PRI a la Presidencia. Si van a empezar con las burlas, Gilga pasa a retirarse, con ustedes no se puede. Qué, ¿no ven a Rosario como candidata del PRI? Ah, l’amour inoubliable. “Sin tiii, no podré vivir jamás...”, pero no nos desviemos, porque el asunto que reunió a tantos profesionales de la comunicación no fue el amor, sino la fuerza indomable de la naturaleza. Ciro saludó a Joaquín, Joaquín a Leopoldo, Leopoldo a Jorge, Jorge a María Amparo, María Amparo a Sergio, Sergio a Enrique, Enrique a Héctor (oh), Héctor a Ricardo, Ricardo a Leo, Leo a Pablo, Pablo a Rubén, Rubén a Gil. Gamés dijo: soong… personeros… de la mafia. Mju.

Números

Gilga siguió con los ojos cerrados las breves exposiciones de los secretarios. Los ojos cerrados, para concentrarse, no para dormir, luego luego la maledicencia, o como se diga. Doce millones de afectados por los sismos, 471 muertos. Las cifras muestran los daños devastadores: 16 mil escuelas tuvieron deterioros, es decir, 13 por ciento de todas las aulas del país; mil 821 edificaciones históricas tuvieron daños serios y se requieren 30 meses para reparar cúpulas, atrios, altares; 180 mil viviendas lastimadas, 50 mil con problemas definitivos de edificación; en CdMx 5 mil 765 con problemas de estructura y más de 2 mil con daño total. Se han demolido 9 mil 500 casas en Oaxaca y Chiapas; en Juchitán 50 mil personas viven en las calles. El costo de la reconstrucción asciende ahora a 48 mil millones de pesos. ¿Con qué ojos? Del Fonden, de la vía fiscal, de los apoyos privados.

Si usted, lectora o lector, sienta a Gilga más de tres horas en una silla, la cosa le parece una tortura china. Aquí se aplasta y pone usted atención porque le vamos a preguntar. Y así. A la hora en que los colegas le preguntaban al Presidente, Gil se retorcía en su asiento. La verdad es que se oía un lamento sordo: ay. Era Gil.

Momento culminante

Al final de la reunión hubo un momento emotivo, acto por el cual se recordará esta reunión. El Presidente se despedía de los periodistas de fuste y fusta. Abrazos, apretones de manos, frases de aliento. Peña Nieto caminaba en línea marcando el rectángulo de las mesas de la histórica reunión. Cuando estuvo cerca, Gamés vio el atuendo del Presidente; dirán lo que quieran sus adversarios, pero Peña Nieto viste muy cañón. Gil no quiere despertar en sus colegas la envidia, pero compra en el mismo lugar sus trajes y no es precisamente el jálele-jálele. Qué o que. El Presidente le dio un abrazo a Gilga y los ojos se le llenaron de lágrimas, al Presidente no a Gilga. Gamés nunca había consolado a un Presidente, pero supo hacerlo con discreción. Tranquilo, Presidente, usted lo ha hecho bien. Recuerde a De la Madrid que se escondió debajo de la cama después de los sismos de 1985. En cambio, usted ha salido a enfrentar los derribos, la tragedia, en fon. Gamés le ofreció al Presidente un pañuelo limpísimo para que enjugara sus lágrimas. Peña Nieto limpió sus ojos y partió a Oaxaca. Está bien, nada de esto que ha escrito Gilga es verdad, pero el periodismo de ficción se ejerce cada día y a toda horas, una raya más al tigre, caramba.

Todo es muy raro, caracho, como diría Alexandre Dumas: El orgullo de quienes no pueden edificar es destruir.

