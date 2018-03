Con la novedad de que el PRIAN ha muerto. En el caso de que haya existido, esa expresión inmunda de la mafia del poder ha quedado reducida a cenizas. Liópez debe estar preocupado, si el PRIAN desaparece, se esfuma el instrumento principal de la mafia del poder. Gamés musical, rápido y furioso: solo cenizas hallarás de todo lo que fue el PRIAN. El embate del gobierno de Peña Nieto contra El Joven Maravilla y la respuesta de éste han trastornado la composición política de los días que corren.

Veamos dijo el ciego: la respuesta de Anaya y su equipo, incluyendo al Jefe Diego, y la carta de 57 periodistas y escritores exhortando al Presidente a no intervenir en la contienda electoral ha puesto las cosas fuera de lugar; no, más bien las ha puesto en su lugar. En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Anaya ha dicho que un fiscal autónomo y legítimo y probadas organizaciones internacionales constituirían una comisión de la verdad para investigar los escandalosos casos de corrupción durante el sexenio que toca a su fin. Y si esa investigación llega hasta la casa presidencial, Peña Nieto debe ser investigado y en su caso enjuiciado. Gilga no había oído estos dichos de ningún político. Algo ha cambiado para siempre.

Así las casas (muletilla patrocinada más que nunca por Grupo Higa), Anaya se convierte en el principal opositor del PRI, el viejo y el nuevo; es decir, oposición al priismo de Liópez que propone regresar a los tiempos de Echeverría y López Portillo y al priismo del grupo de Enrique Peña, incluyendo al ciudadano Meade. ¿Cómo la ven? Dicho esto sin la menor intención de un albur opositor. Aigoeei.

Trágame tierra

Gil se devana los sesos. ¿Acortarán distancias Liópez y Peña Nieto? ¿El priismo nuevo se acercará al priismo viejo, como cuando un abuelo abraza a un nieto? De ser así, el único opositor al PRI será Ricardo Anaya y le arrancará a Liópez esa divisa.

A juzgar por los perdones, ese pacto no es con Dios, pero sí puede ser con el presidente Peña. Piénsenlo bien: no suena tan descabellado, si se trata de ganar la Presidencia (Gil se siente como un pez en el agua cuando escribe como un articulista de fuste y fusta).

Liópez nombró a los ex panistas Germán Martínez Cásares, Gabriela Cuevas y José María Martínez integrantes del Consejo Asesor Electoral de la alianza Juntos Haremos Historia. Esta nueva instancia será la encargada de cuidar la “histórica elección del 1 de julio”. Les llamó “expertos” y los perdonó: “Es importante que nos reconciliemos y que juntos saquemos adelante a México, yo no odio a nadie y lo que busco es el bien y la felicidad del pueblo y perdono porque soy un ser humano y todos podemos cometer errores”. Gil quiere terminar este artículo lo más rápido posible, a ver si llega a tiempo para recibir un perdón de la canasta bondadosa de Liópez. De rodillas, hijos míos, yo los perdono. Mecachis en 20: ¿hay algo más autoritario que repartir perdones? Pregunta: ¿quién es Liópez como para decidir a quién sí y a quién no perdona? Y ahí está Germán Martínez, a su diestra, el error de este político fue ser panista y dirigir el PAN y, según Liópez, operar el fraude que le robó la Presidencia, todo esto además de ser paisano y amigo de Felipe Calderón. Perdonado. Y también Gabriela Cuevas, perdonada. Chema Martínez, perdonado. Es que de veras.

No engancharse

Según los cálculos de Gamés, al ciudadano Meade no le alcanzará con la ayuda de la PGR. Antes al contrario. Gilga cree a pie juntillas que el mejor presidente de México sería Meade, pero con el PRI no hay forma de hacer una campaña ganadora en estos tiempos; por lo demás, criticar al PRI abiertamente sería como abrirse las venas; avanzar con el PRI, como colgarse de una viga.

En la inauguración del 29 Congreso Nacional de Ingeniería Civil, el Presidente afirmó: “no me voy a meter en la elección”. Y dijo que la única participación en el proceso será la emisión de su voto. Además les pidió a los medios “no engancharse”. Muy bien, no se diga más, pero, diantres, lo que se ve ni se pregunta.

Todo es muy raro caracho, como diría Lucano: Y rara vez la suerte en sus vaivenes conforma las edades con los bienes.

Gil s’en va

